Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ο μεγάλος νικητής του «The Voice of Greece», έρχεται δυναμικά με την πρώτη του επίσημη κυκλοφορία, παρουσιάζοντας τη διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού «Το Παλιό Μου Παλτό», όπως το ερμήνευσε στη σκηνή του show.

Τη μουσική υπογράφει ο Λάκης Παπαδόπουλος και τους στίχους η Σάννυ Μπαλτζή, και κυκλοφορεί από την Minos Emi, A Universal Music Company.

Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και τη βαθιά συναισθηματική του ερμηνεία, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος δίνει νέα πνοή σε ένα τραγούδι-σταθμό, σεβόμενος απόλυτα τον χαρακτήρα του, ενώ ταυτόχρονα το φέρνει στο σήμερα με τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η ερμηνεία του στη σκηνή του THE VOICE OF GREECE αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της φετινής του πορείας, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια από τη κριτική επιτροπή και το κοινό, γεγονός που οδήγησε στην επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία του τραγουδιού.

Με την ιδιαίτερη φωνή και τη σοβαρότητα του και φυσικά, με τη στήριξη της coach του, Έλενας Παπαρίζου, κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή και να κερδίσει το «The Voice of Greece».

Το «Παλιό Μου Παλτό» αποτελεί το πρώτο καλλιτεχνικό βήμα του Κωνσταντίνου Κωμοδρόμου μετά τη νίκη του στο THE VOICE OF GREECE και σηματοδοτεί την αρχή μιας πολλά υποσχόμενης μουσικής διαδρομής.