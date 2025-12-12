Μετά από μια διαδρομή τριών δεκαετιών στη δισκογραφία και στη σκηνή του ελληνικού rock, ο Γιώργος Δημητριάδης επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο album με τίτλο «Μεγάλες Στιγμές».

Ένας τίτλος με δόση ειρωνίας, όπως λέει και ο ίδιος ο δημιουργός, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο τους ταραγμένους καιρούς που διανύουμε.

Ένα album γεμάτο ένταση, ηλεκτρική ενέργεια και συναίσθημα, όπου ο Γιώργος Δημητριάδης υπογράφει τη μουσική και μεγάλο μέρος των στίχων, ενώ σε ορισμένα τραγούδια συναντά στιχουργούς με ξεχωριστή γραφή, όπως τον Σταμάτη Πανταζόπουλο, τον Αλέξανδρο Ατσικπάση και Κώστα Τηλαβερίδη.

Η επιμέλεια παραγωγής, οι ενορχηστρώσεις, οι ηχογραφήσεις, οι μίξεις και το mastering έγιναν από τον Κώστα Μπουντούρη, που συνέβαλε καθοριστικά στο δυναμικό και ταυτόχρονα ευέλικτο ηχητικό αποτέλεσμα του δίσκου.

Ο ήχος του album είναι καθαρά ροκ, με έντονες μελωδικές γραμμές, αλλά και πιο εξερευνητικές στιγμές, που αποκαλύπτουν έναν καλλιτέχνη ανήσυχο, τολμηρό και ώριμο.

Ανάμεσα στα τραγούδια ξεχωρίζουν το «Δύο Ξένοι», σε ένα ιδιαίτερο ντουέτο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, και το «Μεγάλες Στιγμές», όπου συμμετέχει ο Λάκης Παπαδόπουλος.

Ο Γιώργος Δημητριάδης σημειώνει:

«Νιώθω πως σε αυτή τη δουλειά έχω γράψει κάποια από τα καλύτερά μου τραγούδια. Έκανα βήματα που ήθελα καιρό να τολμήσω… μουσικά, στιχουργικά, ερμηνευτικά. Είναι ένας δίσκος ειλικρινής και βαθιά προσωπικός».

Το album περιλαμβάνει τραγούδια όπως:

· Χόρεψε Ξανά – μια ωδή στη δύναμη της μουσικής να μας κρατά όρθιους.

· Με τα Μαύρα μου Γυαλιά – ροκ κινηματογραφική περιπλάνηση σε έναν κόσμο αλλόκοτο και μελαγχολικό.

· Οι Σκιές – για όσα χάνονται και όσα μένουν στη μνήμη.

· Άλλος Ένας Πέφτει – ερωτική εξομολόγηση γεμάτη ένταση και πάθος.

· Μεγάλες Στιγμές – ομώνυμο τραγούδι, με στίχους του Σταμάτη Πανταζόπουλου, που αποτυπώνει με σαρκασμό και αλήθεια την εποχή μας.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα από την Deep Music.