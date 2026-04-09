Ο Γιώργος Δημητριάδης, ένας από τους πιο επιδραστικούς και συνεπείς δημιουργούς της ελληνικής rock σκηνής, γιορτάζει φέτος μια σπουδαία επέτειο: 30 και πλέον χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στη δισκογραφία και τα μουσικά δρώμενα.

Με αφορμή την κυκλοφορία του πρόσφατου άλμπουμ του «Μεγάλες Στιγμές», ο Γιώργος Δημητριάδης κάνει μια κίνηση-σταθμό: επανασχηματίζει μετά από χρόνια τους θρυλικούς «Μικρούς Ήρωες». Το σχήμα που ταυτίστηκε με τις πιο δυναμικές του στιγμές επιστρέφει στο πλευρό του, φέρνοντας φρέσκια ενέργεια και τον γνώριμο, ηλεκτρισμένο ήχο που αγαπήσαμε.

Κάνει την αρχή στην πανέμορφη μουσική σκηνή Caja De Musica όπου το πάλκο θα γεμίσει από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μαζί και με τους εξαιρετικούς guests της βραδιάς την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Μανώλη Φάμελλο χωρίς να αποκλείονται και κάποιες εκπλήξεις.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ζωντανά ένα σημαντικό μέρος από το νέο album «Μεγάλες Στιγμές», που θα πλέκεται αριστοτεχνικά με τις διαχρονικές επιτυχίες από τον μακρύ κατάλογο του Γιώργου. Από το «Σαν Να Μην Πέρασε Μια Μέρα», το «Όσα Μου Έχεις Χαρίσει», το «Ξύπνα! Φτάσαμε» μέχρι τις σημερινές του αναζητήσεις, αυτό το live θα είναι μια αναδρομή σε τρεις δεκαετίες γεμάτες αλήθεια και rock ‘n’ roll, pop αισθητική με ιστορίες και ήχους της πόλης.

Οι Μικροί Ήρωες είναι οι:

Κώστας Μπουντούρης: Κιθάρες / Φωνητικά

Μιχάλης Καββαδίας: Ηλεκτρική Κιθάρα / Φωνητικά

Αλέκος Αράπης: Μπάσο

Βασίλης Κασκαμπάς: Τύμπανα

Θανάσης Τερψιόπουλος: Πιάνο / Πλήκτρα

«Μετά από τόσα χρόνια, η ανάγκη να βρεθώ ξανά με τους Μικρούς Ήρωες και να μοιραστούμε τη σκηνή ήταν επιτακτική. Είναι ο τρόπος μας να γιορτάσουμε αυτή τη διαδρομή και να υποδεχτούμε τις νέες “Μεγάλες Στιγμές” μας μαζί με τον κόσμο», σημειώνει ο Γιώργος Δημητριάδης.

Μια επετειακή παράσταση που δεν είναι απλώς μια συναυλία, αλλά μια ηλεκτρική γιορτή για έναν καλλιτέχνη που παραμένει «μικρός ήρωας» της δικής του ιστορίας.

Δευτέρα 27/4/2026

Doors open-20:30

Ώρα Έναρξης-21:00

Caja De Musica

Σινώπης 27 & Μιχαλακοπούλου

Κρατήσεις τραπεζιών 6945166085

Είσοδος: 12 ευρώ

Ελάχιστη κατανάλωση: 10 ευρώ

Κρατήσεις εισιτηρίων: more.com

και στο ταμείο του καταστήματος