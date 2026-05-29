Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες, καλωσορίζει το καλοκαίρι με μία συναρπαστική περιοδεία,

γεμάτη μουσικές εκπλήξεις και αγαπημένα τραγούδια!

Με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και αμέτρητες στιγμές πάνω στη σκηνή, η Ελένη, με τη μοναδική της ενέργεια και αμεσότητα, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες της με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια που τόσο αγαπά, αλλά και με ήχους από τα Βαλκάνια, που πάντα αποτελούσαν

πηγή έμπνευσης για εκείνη.

Μελωδίες που διασχίζουν σύνορα και γεφυρώνουν κουλτούρες, με σεβασμό στην παράδοση και διάθεση ανανέωσης, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη δυναμική και έναν ξεχωριστό παλμό στη φετινή της περιοδεία.

Παράλληλα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει κάποια από τα νέα τραγούδια που έφτιαξαν μαζί με τον Κώστα Λειβαδά στο δίσκο “Ριγιούνιον” που κυκλοφόρησε το Μάιο.

Αυτό το καλοκαίρι η Ελένη εμφανίζεται με μια νέα ομάδα μουσικών, φέρνοντας έναν διαφορετικό αέρα στις συναυλίες της. Νέες ενορχηστρώσεις, φρέσκιες προσεγγίσεις και μια μπάντα που αναδεικνύει κάθε τραγούδι με τρόπο ξεχωριστό.

Κάθε συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου είναι μια γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συναίσθημα. Μια εμπειρία όπου η μουσική γίνεται ζωντανός διάλογος, τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και η επαφή με το κοινό αποκτά μια σπάνια, αληθινή μαγεία.

Πρόγραμμα περιοδείας – Καλοκαίρι 2026 *

29 ΜΑΪΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ– “ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ”- ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

31 ΜΑΪΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ – “PREVEZA JAZZ FESTIVAL”

4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – “OPA FESTIVAL”

11 IOYNIOY ΑΡΤΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ – ΓΙΟΡΤΗ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΓΑΛΑΝΗ /ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ /ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ)

19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – “MARATHON VILLAGE”

20 IOYNIOY ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΥΠΑΤΗ ΛΑΜΙΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΧΝΩΝ “ΧΩΡΑ”

1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ -ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΓΑΛΑΝΗ /ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ /ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ)

3 & 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ – ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΦΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

6 ΙΟΥΛΙΟΥ | Συμμετοχή: ΧΑΝΙΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ – ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ- ΠΑΡΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΙΚΟΥ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ -ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – “SANI FESTIVAL” (ΓΑΛΑΝΗ /ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ /ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ)

31 ΙΟΥΛΙΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ ΟΡΦΕΑΣ

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

8 ΑΥΓΟYΣΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΕΡΟΣ

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (ΓΑΛΑΝΗ – ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ)

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΩΣ – ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ- ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

* Το πρόγραμμα της περιοδείας μπορεί να τροποποιηθεί και να εμπλουτιστεί με νέες ημερομηνίες, για τις οποίες θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου – κιθάρες /ενορχηστρώσεις

Περικλής Αλιώπης – τρομπέτα

Νίκος Κόχιλας – βιολί

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Κώστας Αρσένης – μπάσο

Βασίλης Γιασλακιώτης – τύμπανα

Ηχοληψία: Τάκης & Σπύρος Σπυρόπουλος

Φωτισμοί: Δημήτρης Λάιος

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Video: Κατερίνα Ζήση

Εικαστικό αφίσας: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς