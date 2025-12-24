Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της παράστασης των Δήμητρας Γαλάνη – Ελένης Τσαλιγοπούλου – Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας – Βασίλη Προδρόμου στο κατάμεστο Vox. Το κοινό χειροκρότησε με ενθουσιασμό το πρόγραμμα που παρουσίασαν. Ένα πρόγραμμα που «πειράζει» τρυφερά την παράδοση, αγκαλιάζει όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού ως το σήμερα και αφήνει χώρο για το απροσδόκητο και την έκπληξη.

Οι δύο κορυφαίες ερμηνεύτριες, μαζί συνεχώς στη σκηνή, μας θύμισαν τραγούδια που αγαπάμε με νέες ενορχηστρώσεις “κεντημένες” με μαεστρία από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ ο εξαιρετικός Βασίλης Προδρόμου έδωσε νέα πνοή με την ερμηνεία του σε εμβληματικά λαϊκά κομμάτια.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Τετάρτη στο VOX στις 20:30 – πλην της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου (παραμονή Πρωτοχρονιάς).

Περισσότερα για τις παραστάσεις εδώ…