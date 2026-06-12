Το Sani Festival επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 στον Λόφο της Σάνης, από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου, με ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στη ροκ, την ποπ, τη σόουλ, τη φολκ και το ελληνικό τραγούδι. Σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλοκαιρινά φεστιβάλ της χώρας, το φετινό line-up φέρνει στη Χαλκιδική καλλιτέχνες με διαφορετικές διαδρομές, κοινό όμως σημείο τη σκηνική εμπειρία και τη διαχρονική απήχηση.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στον Λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική, στη δυτική πλευρά της χερσονήσου της Κασσάνδρας, περίπου μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Το φυσικό σκηνικό της περιοχής, με τη θάλασσα, το πράσινο και την ανοιχτή θέα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Sani Festival, που εδώ και δεκαετίες συνδέει τη ζωντανή μουσική με την ατμόσφαιρα του ελληνικού καλοκαιριού.

Η αυλαία ανοίγει στις 11 Ιουλίου με τον Robert Plant, τη θρυλική φωνή των Led Zeppelin, ο οποίος εμφανίζεται με τους Saving Grace και τη Suzi Dian. Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν στηρίζεται απλώς στη νοσταλγία ενός μεγάλου ονόματος της ροκ ιστορίας, αλλά στη σημερινή καλλιτεχνική του αναζήτηση, με ήχους που ακουμπούν στα blues, στη folk και σε πιο ατμοσφαιρικές επανερμηνείες τραγουδιών από τη μακρά του πορεία.

Στις 18 Ιουλίου, τη σκηνή παίρνει ο James Arthur, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Βρετανούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης pop σκηνής. Με τραγούδια όπως τα “Impossible”, “Can I Be Him” και “Say You Won’t Let Go”, ο Arthur φέρνει στο Sani Festival ένα ρεπερτόριο που βασίζεται στη συναισθηματική ένταση, στις δυνατές μπαλάντες και σε μια ερμηνευτική ταυτότητα που τον έχει κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στο διεθνές κοινό.

Το ελληνικό τραγούδι θα έχει τη δική του μεγάλη στιγμή στις 25 Ιουλίου, με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Τρεις διαφορετικές μουσικές αφετηρίες συναντιούνται σε μία βραδιά που ενώνει το έντεχνο, το λαϊκό, το παραδοσιακό και τη σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του ελληνικού ρεπερτορίου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και με τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου σε επιλεγμένα κομμάτια.

Την 1η Αυγούστου, οι The Waterboys ανεβαίνουν στον Λόφο της Σάνης, φέρνοντας μαζί τους τον κέλτικο, φολκ και ροκ χαρακτήρα που τους συνοδεύει από τη δεκαετία του ’80. Με τον Mike Scott στην πρώτη γραμμή, το συγκρότημα αναμένεται να συνδυάσει κλασικές στιγμές όπως το “This Is The Sea” και το “Fisherman’s Blues” με νεότερο υλικό, σε μια εμφάνιση που απευθύνεται τόσο στους παλιούς φίλους της μπάντας όσο και σε όσους αναζητούν μια ζωντανή συναυλιακή εμπειρία με έντονη μουσικότητα.

Στις 8 Αυγούστου, οι Soul II Soul, με τον Jazzie B και την μπάντα του, φέρνουν στο Sani Festival τον χαρακτηριστικό βρετανικό τους ήχο. Η μπάντα που συνέδεσε το όνομά της με επιτυχίες όπως τα “Keep On Movin’” και “Back To Life” υπόσχεται μια βραδιά με ρυθμό, soul αισθητική και την ιδιαίτερη ενέργεια που την καθιέρωσε διεθνώς.

Το φετινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 15 Αυγούστου με τη Βίκυ Λέανδρος. Η διεθνής Ελληνίδα ερμηνεύτρια, με καριέρα έξι δεκαετιών και τραγούδια που ταξίδεψαν σε πολλές γλώσσες και χώρες, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα βασισμένο στις μεγάλες της επιτυχίες και στις μελωδίες που σημάδεψαν διαφορετικές γενιές ακροατών.

Το πρόγραμμα του Sani Festival 2026

11 Ιουλίου 2026

Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian

18 Ιουλίου 2026

James Arthur

25 Ιουλίου 2026

Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας

1 Αυγούστου 2026

The Waterboys

8 Αυγούστου 2026

Soul II Soul με τον Jazzie B και την μπάντα του

15 Αυγούστου 2026

Βίκυ Λέανδρος

Πέρα από το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, το Sani Festival συνεχίζει να προβάλλει και τον βιώσιμο χαρακτήρα του. Σύμφωνα με τη διοργάνωση, το φεστιβάλ λειτουργεί με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, τροφοδοτείται από 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και εφαρμόζει πρακτικές όπως η αποφυγή πλαστικών μιας χρήσης στον χώρο των εκδηλώσεων, η ανακύκλωση συσκευασιών και η μεταφορά επισκεπτών με ηλεκτρικά οχήματα.

Από το 1992, όταν πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, το Sani Festival έχει εξελιχθεί από μια διοργάνωση με έντονη τζαζ αφετηρία σε ένα ευρύτερο μουσικό και πολιτιστικό γεγονός, φιλοξενώντας περισσότερες από 400 παραστάσεις και πάνω από 1.800 καλλιτέχνες. Το 2026, το φεστιβάλ συνεχίζει αυτή τη διαδρομή με ένα πρόγραμμα που δεν επιδιώκει να χωρέσει σε ένα μόνο είδος, αλλά να αναδείξει διαφορετικές όψεις της ζωντανής μουσικής, από τη ροκ ιστορία και τη βρετανική pop έως το ελληνικό τραγούδι και τη σόουλ.

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