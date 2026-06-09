Ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης βρετανικής pop σκηνής έρχεται στο Sani Festival 2026.

Ο Βρετανός τραγουδοποιός James Arthur με τα δισεκατομμύρια streams και τις διαμαντένιες διακρίσεις έρχεται για πρώτη φορά στον Λόφο της Σάνης το Σάββατο 18 Ιουλίου

Με δισεκατομμύρια streams, διαμαντένιες διακρίσεις και sold-out περιοδείες σε όλον τον κόσμο ο James Arthur έρχεται για πρώτη φορά στο Sani Festival 2026, για μια συναυλία που θα συνδυάσει τη δυναμική σκηνική του παρουσία με τις μπαλάντες που τον καθιέρωσαν διεθνώς. Ο Βρετανός τραγουδοποιός, με τη χαρακτηριστική, βαθιά συναισθηματική φωνή του, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Από τη νίκη του στο βρετανικό X Factor το 2012 μέχρι σήμερα, ο James Arthur έχει διαγράψει μια σταθερά ανοδική διεθνή πορεία. Το “Impossible” αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα debut singles της δεκαετίας, ενώ το “Say You Won’t Let Go” εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, φτάνοντας στο No1 σε περισσότερες από δέκα χώρες και κατακτώντας διαμαντένια διάκριση στις ΗΠΑ – μία από τις ελάχιστες στην ιστορία της σύγχρονης δισκογραφίας. Είναι επίσης το 15ο πιο streamed τραγούδι όλων των εποχών, ενώ συνολικά ο καλλιτέχνης μετρά έξι άλμπουμ και πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams. Με τέσσερα επιτυχημένα άλμπουμ και συνεχείς sold-out περιοδείες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, έχει διαμορφώσει μια καλλιτεχνική ταυτότητα που βασίζεται στην αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Οι προσωπικές του αφηγήσεις μετατρέπονται σε τραγούδια με διεθνή απήχηση, ενώ ο ήχος του κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην pop, την soul και την rock, δημιουργώντας μια ζωντανή και άμεση σύνδεση με το κοινό.

Στη σκηνή του Sani Festival, ο James Arthur θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αλλά και νεότερο υλικό από τη δισκογραφική του δουλειά, σε μια βραδιά που θα φέρει κοντά διαφορετικές γενιές και μουσικά κοινά, στο μοναδικό φυσικό τοπίο της Χαλκιδικής.

Η συναυλία του James Arthur ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα και τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Sani Festival 2026, που διαμορφώνεται ήδη με την παρουσία του θρυλικού Robert Plant, ο οποίος θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, των εμβληματικών Soul II Soul, που θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου, και της Βίκυς Λέανδρος, η οποία θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση στις 15 Αυγούστου. Ένα πρόγραμμα που συνδέει διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και γενιές, επιβεβαιώνοντας τον ανοιχτό και σύγχρονο χαρακτήρα του θεσμού, ενώ οι ανακοινώσεις για το φετινό lineup συνεχίζονται.