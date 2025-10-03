Το φθινόπωρο πέφτουν τα φύλλα των δέντρων, μαζεύουμε τα σταφύλια, ανοίγουν τα σχολεία, δροσίζει ο καιρός… και το Κύτταρο, όπως κάθε χρόνο, υποδέχεται με χαρά μικρού παιδιού τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Νίκο Ζιώγαλα και τον Βασίλη Καζούλη. Τη θρυλική τετράδα που επιστρέφει στο «σπίτι» της, με την πιο feelgood παράσταση της εποχής, για να μας σερβίρει ένα σπέσιαλ και πάντα αποτελεσματικό θεραπευτικό κοκτέιλ, που γεμίζει τις καρδιές αισιοδοξία και μας βάζει με το καλύτερο χαμόγελο στον χειμώνα που έρχεται.

Τέσσερα μεγάλα «παιδιά», τέσσερις κορυφαίοι της σκηνής μας, με τη σπάνια χημεία που τους ενώνει, την ανεξάντλητη ενέργεια και φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες τους που μας συντροφεύουν εδώ και δεκαετίες, συναντιούνται και πάλι στη σκηνή του Κυττάρου. Εκεί θα μοιραστούν μαζί μας τρεις ξεχωριστές φθινοπωρινές βραδιές, γεμάτες τραγούδια που αγαπήσαμε, χορέψαμε, σιγοτραγουδήσαμε και που συνεχίζουν να μας θυμίζουν στιγμές της ζωής μας.

Από το «Κιθαρίστας ή ντράμερ» και τη «Φανή» μέχρι τη «Γυριστρούλα», το «Σαν σταρ του σινεμά», τα «Αεροπλάνα» και τη «Μενεξεδιά». Από το «Τσικαμπούμ», το «Αν ήσουν άγγελος», το «Πάρε με απόψε πάρε με» και την «Ευλαμπία», ως τον «Κουρσάρο», το «Κάτι να γυαλίζει», τη «Βασιλική», τον «Νοσταλγό του Rock ’n’ Roll» και το «Για να σε εκδικηθώ». Και βέβαια, δεν θα λείψουν τα «Φεγγαρένια», «Γοριλάκι», «Το παλιό μου παλτό», «Βέροια Θεσσαλονίκη Αθήνα», «Ανεμώνα» και «Δεν ήμαστε καλά». Γιατί, τελικά, θα γίνουμε καλά… τον Οκτώβριο, στο Κύτταρο!

Σάββατα 4, 11 και 25 Οκτωβρίου 2025

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Εισιτήρια: 15€

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να καλέσετε στο 210 8224134 ή στο 6977641373. Η τιμή φιάλης ποτού είναι 80€, ενώ η φιάλη κρασιού 40€.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com