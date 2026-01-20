Ο αγαπημένος τραγουδοποιός Νίκος Ζιώγαλας, κυκλοφορεί το νέο του single, που τιτλοφορείται «Το κύμα». Σε μουσική και στίχους του Γρηγόρη Γιαρέλη, το τραγούδι αυτό έρχεται να μας παρασύρει με την μελωδία του και την αύρα του. Με μοναδικές ενορχηστρώσεις και έκδηλη τρυφερότητα, μιλάει για όλα εκείνα που χάθηκαν σαν να τα παρέσυρε ένα κύμα.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Νίκος Ζιώγαλας, μας έχει συνηθίσει στο να καταφέρνει να παντρεύει όμορφα και δημιουργικά στα τραγούδια του τη ροκιά με τη μπαλάντα, το παραδοσιακό με το λαϊκό, το εξωστρεφές με το εσωστρεφές. Τα τραγούδια του χαρακτηρίζονται πολλές φορές από ενδοσκόπηση και ένα πηγαίο «ψάξιμο». Το «Κύμα», ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Ερμηνεία: Νίκος Ζιώγαλας

Μουσική: Γρηγόρης Γιαρέλης

Στίχοι: Γρηγόρης Γιαρέλης

Ενορχήστρωση: Γρηγόρης Γιαρέλης

Ηχογράφηση/ηχοληψία: Γιάννης Πετρογιάννης

Μίξη/mastering: Γιάννης Πετρογιάννης

Το τραγούδι «Το κύμα» κυκλοφορεί ψηφιακά από το Ogdoo Music Group

Απ’ της ορμής του ποταμού

Κι απ’ του βυθού τη λήθη

Εκεί που έσβησε ο καιρός

Κι ο χρόνος εκοιμήθη

Ʃτεριά σαν βρίσκω σαν πατώ

Και μες της γης τα πάθη

Τον ερχομό σου καρτερώ

Απ’ της ψυχής τα βάθη

Ʃτο κύμα μια φορά να ‘ρθεις

Το κύμα να σε φέρει

Και πριν χαθείς για μια στιγμή

Και πριν ο κόσμος ξέρει

Πέρα από βάτους και βουνά

Και μέσα σε χαράδρες

Ʃαν μυστικό που αντηχεί

Ʃε έρημες κοιλάδες

Ʃαν φεύγει τούτο το πρωί

Ʃαν χάνω εγώ το φώς μου

φως μου να γίνεις κάθε αυγή

Αυτόν τον όρκο δώς μου

Δοσμένο σαν να’ ταν από αλλού

Ʃαν να ‘τανε γραμμένο

Ʃτο φέγγος να σε συναντώ

Θάλασσες να διαβαίνω

Μέσα στα άγρια κύματα

Που έχουν βαθύ το βάθος

Με το τραγούδι του ο νοτιάς

Τα σέρνει μες στο πάθος

Θάλασσα άγρια να διαβώ

Αν είναι να σε φτάσω

Για να προλάβω τον καιρό

Τον χρόνο να προφτάσω

Κι είπες πως δεν αργείς ποτέ

Μες το λευκό σου ντύμα

Μα γέρασα να καρτερώ

Και χάθηκα στο κύμα

Δοσμένο σαν να ’ταν από αλλού

Ʃαν να ‘τανε γραμμένο

Ʃτο φέγγος να σε συναντώ

Θάλασσες να διαβαίνω

Ʃτο φέγγος να σε συναντώ

Θάλασσες να διαβαίνω