Υπάρχουν αλήθειες που, για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν αποσιωπηθεί και έτσι δεν κατάφεραν να απελευθερώσουν κανέναν. Σαν αστραπή μες τη νύχτα όμως η αλήθεια πάντα βρίσκει τον τρόπο να εμφανιστεί την κατάλληλη στιγμή, να δώσει νόημα και να φωτίσει όσα βρίσκονται κρυμμένα στο σκοτάδι. Με ένα οξυδερκή και καυστικό τρόπο, οι στίχοι του μεγάλου τραγουδοποιού Νίκου Ζιώγαλα, ακουμπούν πάνω στην σημερινή κοινωνική κατάσταση που βιώνουμε στις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Σε μια εποχή που η αλήθεια είναι απαραίτητη, όσο ποτέ άλλοτε και επιβάλλεται η παρουσία της στις ζωές μας, το τραγούδι αυτό έρχεται να μας προτείνει έναν δρόμο που θα μας οδηγήσει κοντά της.

Οι Αχαρνείς

Οι Αχαρνείς είναι ένα λαϊκό συγκρότημα, αποτελούμενο από πέντε έμπειρους μουσικούς με πάθος για το λαϊκό τραγούδι. Ένα ντουέτο μπουζουκιών, μια κιθάρα, ένα μπάσο και κρουστά, απαρτίζουν το ιδιαίτερο αυτό συγκρότημα. Κυοφορήθηκε και γεννήθηκε σε γνήσια στέκια και μουσικές σκηνές της Αθήνας, έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό τους, την αυθεντικότητα, η απλότητα και η πεποίθηση ότι το μπουζούκι και η παρέα , διακήρυξη τους είναι η πίστη στην παρέα και το μπουζούκι χωρίς προσπάθεια για να ελαφρύνουν τη μεγάλη βαρύτητα του λαϊκού τραγουδιού ούτε και να ενοχοποιήσουν τη λειτουργία του σαν διασκέδαση το μεγάλο γιατρικό της ψυχής.

Η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά ήταν «To Καρβουνάκι», σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Νικόλα Μπενόπουλου, που κυκλοφόρησε έναν χρόνο πριν, από το Ogdoo Music Group.

Νίκος Ζιώγαλας : Στίχοι-Μουσική

Γιάννης Τζάνης, Νίκος Ζιώγαλας, Αχαρνείς: Τραγουδούν

Παίζουν οι Αχαρνείς

Βασίλης Κορδάτος: Μπουζούκι

Γιάννης Τζάνης: Μπουζούκι

Λάμπρος Χιώτης: Κιθάρα

Αναστάσης Κατσαβός: Μπάσο

Χρήστος Νεοφώτιστος: Κρουστά

και οι Guests

Νείλος Καραγιάννης: Πλήκρα

Κώστας Καραγιάννης: Κρουστά

Αγγελική Λαζάρου: Ζίλια

Τρέχει το χρήμα

Μες την ψεύτικη ζωή

Όμως τι κρίμα

Ένα δέντρο είναι μόνο που έχει κοπεί

Η αγάπη θα βρει

Άλλους δρόμους θα μας δώσει

Θα βρεθούμε ξανά

Σ’ ένα κόσμο που θα νιώσει

Η αλήθεια πονά

Μόνο αυτή όμως θα φέρει

Την αγάπη ξανά

Κάθε μια καρδιά το ξέρει

Σαν δουλεία την δουλειά

Ποιος την έκανε να μοιάζει

Ήσουν άρχοντας παλιά

Τώρα πληρωμένες δόσεις κάθε σου χαρά