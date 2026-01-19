Ο διακεκριμένος Έλληνας τραγουδοποιός Γιάννης Γιοκαρίνης επιστρέφει στο προσκήνιο με μια νέα μουσική δημιουργία που έχει ήδη προκαλέσει συζήτηση στην ελληνική επικαιρότητα. Ο τίτλος του κομματιού είναι «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής», ένα τραγούδι με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και βαθιά υπόσταση, που δεν περιορίζεται στην απλή μουσική έκφραση αλλά σχολιάζει με καυστικό τρόπο τα όσα συμβαίνουν γύρω μας το τελευταίο διάστημα (βλέπε ΟΠΕΚΕΠΕ!).

Το τραγούδι κυκλοφόρησε υπό τη σφραγίδα της δισκογραφικής Aspect4music και παρουσιάζει έναν Γιοκαρίνη που, όπως πάντα, χρησιμοποιεί τη μουσική του για να εκφράσει όχι μόνο τον καλλιτεχνικό του χαρακτήρα αλλά και την αντίληψή του για τα τεκταινόμενα. Οι στίχοι «καθρεφτίζουν» κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες που απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη.

Στη μουσική υπογραφή του κομματιού βρίσκεται ο ίδιος ο Γιοκαρίνης, ενώ οι στίχοι υπογράφονται από τη Σοφία Γιοκαρίνη.

Το τραγούδι δεν ήρθε τυχαία. Η φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» έγινε viral τις τελευταίες μέρες στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, ειδικά στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής που σχετίζεται με θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιοκαρίνης, ανταποκρινόμενος σε αυτή τη «δημόσια ατάκα», δημιούργησε ένα κομμάτι που όχι μόνο την ενσωματώνει αλλά την επεκτείνει σε μια ευρύτερη στιχουργική και μουσική δήλωση.

Σε αρκετά σημεία γίνεται σαφές ότι το τραγούδι συνομιλεί με τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία από υπονοούμενα για διαπροσωπικές σχέσεις μέχρι τη στάση που κρατάει κάποιος όταν νιώθει ότι το περιβάλλον του τον πιέζει. Αυτή η σύνδεση με την επικαιρότητα είναι που έχει δώσει και τον χαρακτήρα του «viral» στο κομμάτι.

Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής

Είμαι και εγώ της κοπής της παλιάς της σχολής

Δεν σηκώνω πολλά μα και μου και λοιπά

Έχω φίλους πολλούς και καλή κουμπαριά

Αν μου κάνεις νερά θα σου κάνω ζημιά

Επικαλούμαι την σιωπή γιατί η φωνή μου είναι χρυσή

Μα αν θα μιλήσω ανοιχτά θα σε κάψω σαν φωτιά

Γιατί η σιωπή μου κρύβει μέσα της αλήθειας μαχαιριά

Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής

Έχω αντέξει τρελές προσβολές της ζωής

Δεν μασάω με αυτά έχω φράγκα πολλά

Έχω μάτια παντού και καλή κουμπαριά

Αν μου κάνεις νερά θα σου κάνω ζημιά