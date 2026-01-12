Ο Άγγελος Ανδρεάτος παρουσιάζει τη νέα του μουσική πρόταση, «Μάρω Μάρω», ένα βαλς με μουσική βασισμένη σε παραδοσιακό μοτίβο της Σικελίας, που συνδυάζει μελωδική χάρη και έντονο συναίσθημα, δημιουργώντας έναν μοναδικό μουσικό κόσμο.

Τους στίχους υπογράφει ο Σαράντης Αλιβιζάτος, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους σύγχρονους στιχουργούς, προσδίδοντας στο τραγούδι ζεστασιά και εκφραστικότητα. Η μουσική και η ερμηνεία του Άγγελου Ανδρεάτου αναδεικνύουν το παραδοσιακό μοτίβο, προσφέροντας μια αυθεντική και συγκινητική εμπειρία στον ακροατή.

Το «Μάρω Μάρω» είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και υπόσχεται να γίνει αγαπημένο κομμάτι για όσους εκτιμούν την παράδοση και τη μελωδία.

Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος

Μουσική: Παραδοσιακό τραγούδι της Σικελίας (Cu Ti Lu Dissi)

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Ακορντεόν : Γιάννης Δάφνος

Μαντολίνο : Κώστας Πανταζάτος

Κοντραμπάσο : Κώστας Πατσιώτης

Βιολί : Θοδωρής Μουζακίτης

Κρουστά: Πάνος Κλωνάρης

Κιθάρα: Άγγελος Ανδρεάτος

Ενορχήστρωση – Επιμέλεια παραγωγής : Άγγελος Ανδρεάτος

Διεύθυνση Παραγωγής : Σαράντης Αλιβιζάτος

Δύο Φεγγάρια στην μαύρη ματιά σου

Μ’ έχουνε πάρει και έχω χαθεί

αη αη αη αη

Μάρω Μάρω Μάρω Μάρω

Ο έρωτας σου με κόβει σπαθί

αη αη αη αη

Μάρω Μάρω Μάρω Μάρω

Ο έρωτας σου με κόβει σπαθί

Θέλω να ζήσω μια νύχτα μαζί σου

Μ’εχεις μαγέψει φιλί και φωτιά

αη αη αη αη

Μάρω Μάρω Μάρω Μάρω

σε αγκαλιάζω σου δίνω καρδιά

αη αη αη αη

Μάρω Μάρω Μάρω Μάρω

σε αγκαλιάζω σου δίνω καρδιά

Έχω μεθύσει μ’ αυτό το βαλσάκι

Έρωτας πάθος σε μια αγκαλιά

Και η αγάπη

Μάρω Μάρω Μάρω Μάρω

Καίει τα σώματα μας δίνει φτερά

Και η αγάπη

Μάρω Μάρω Μάρω Μάρω

Καίει τα σώματα μας δίνει φτερά