Από τη μαγική βραδιά στη Ριζούπολη μέχρι τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε πόλεις και νησιά, ο Γιάννης Χαρούλης σήκωσε την Ελλάδα στο πόδι. Χιλιάδες άνθρωποι έγιναν ένα σε μια γιορτή γεμάτη ένταση και συγκίνηση. Τώρα, επιστρέφει εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της πόλης: στον εμβληματικό Λυκαβηττό, για τις δύο τελευταίες αθηναϊκές εμφανίσεις του φετινού tour. Η πρώτη βραδιά, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, έγινε ήδη sold out!
Διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν μόνο για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Δύο μοναδικές συναυλίες – δύο γιορτές στις οποίες ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, που χορεύουν, αγκαλιάζονται, συγκινούνται· για εκείνους που ζουν την κάθε συναυλία σαν να είναι η τελευταία.
Στις 11 Οκτωβρίου, ακολουθεί συναυλία στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.
Συντελεστές
Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα
Γιώργος Δούσος – Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα
Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα
4 & 5/10 Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
11/10 Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης
Προπώληση: more.com