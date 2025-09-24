Από τη μαγική βραδιά στη Ριζούπολη μέχρι τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε πόλεις και νησιά, ο Γιάννης Χαρούλης σήκωσε την Ελλάδα στο πόδι. Χιλιάδες άνθρωποι έγιναν ένα σε μια γιορτή γεμάτη ένταση και συγκίνηση. Τώρα, επιστρέφει εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της πόλης: στον εμβληματικό Λυκαβηττό, για τις δύο τελευταίες αθηναϊκές εμφανίσεις του φετινού tour. Η πρώτη βραδιά, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, έγινε ήδη sold out!

Διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν μόνο για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Δύο μοναδικές συναυλίες – δύο γιορτές στις οποίες ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, που χορεύουν, αγκαλιάζονται, συγκινούνται· για εκείνους που ζουν την κάθε συναυλία σαν να είναι η τελευταία.

Στις 11 Οκτωβρίου, ακολουθεί συναυλία στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα

Γιώργος Δούσος – Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

4 & 5/10 Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

11/10 Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης

Προπώληση: more.com