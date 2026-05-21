Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα για τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας, με μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Παίζουν οι μουσικοί:

Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα

Γιώργος Δούσος – Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Γιώργος Αγγελάκης – Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

Δευτέρα 15 Ιουνίου

Θέατρο Πέτρας

Πετρούπολη

Εισιτήρια: 17€

Προπώληση: more.com

Ο Γιάννης Χαρούλης θα εμφανιστεί επίσης στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και στην Ξάνθη στο Γήπεδο Ξάνθης, την Παρασκευή 3 Ιουλίου…