Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, εκεί που χτυπάει δυνατά η μουσική καρδιά της πόλης, δεκατρία χρόνια μετά, για 4 μόνο εμφανίσεις, όλες τις Πέμπτες του Μαρτίου.
Παίζουν οι μουσικοί:
Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα
Γιώργος Δούσος – Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα
Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα
Σημειώστε τις ημερομηνίες: Πέμπτες 5, 12, 19 και 26 Μαρτίου
Προσέλευση: 20.30 – Ώρα έναρξης: 21.00
Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή
Φραντζή & Θαρύπου 35-37 – Νέος Κόσμος
τηλ 210 9226975
Είσοδος: 17€
Εισιτήρια: more.com