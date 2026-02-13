Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, εκεί που χτυπάει δυνατά η μουσική καρδιά της πόλης, δεκατρία χρόνια μετά, για 4 μόνο εμφανίσεις, όλες τις Πέμπτες του Μαρτίου.

Παίζουν οι μουσικοί:

Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα

Γιώργος Δούσος – Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

Σημειώστε τις ημερομηνίες: Πέμπτες 5, 12, 19 και 26 Μαρτίου

Προσέλευση: 20.30 – Ώρα έναρξης: 21.00

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37 – Νέος Κόσμος

τηλ 210 9226975

Είσοδος: 17€

Εισιτήρια: more.com