Υπάρχουν στιγμές που το ημερολόγιο κάνει “κλικ” και σε βάζει κατευθείαν σε νέα εποχή. Η αρχή μιας χρονιάς είναι πάντα τέτοια στιγμή: οι μεγάλοι καλλιτέχνες θέλουν να δώσουν τόνο, να ανοίξουν κύκλους δίσκων, να σημαδέψουν περιοδείες, να ξανασυστήσουν τον ήχο τους ή –απλώς– να υπενθυμίσουν ότι παραμένουν παρόντες στο παιχνίδι. Το 2026 ξεκίνησε με τέσσερις-πέντε κυκλοφορίες που, παρότι δεν ανήκουν όλες στο ίδιο “στρατόπεδο” ύφους, αξίζουν όλες να τις δούμε παρακάτω…

Σ’ αυτό το πρώτο μας briefing συγκεντρώνουμε πέντε ολοκαίνουργια singles από γνωστά ονόματα της διεθνούς σκηνής, τραγούδια που βγήκαν από την Πρωτοχρονιά και έπειτα, και αποτελούν τα πρώτα σημαντικά μουσικά δείγματα της χρονιάς.

1) “Feels Like Heaven” – το νέο κεφάλαιο της Loreen

Αν υπάρχει μια σύγχρονη ποπ περσόνα που έχει μάθει να χειρίζεται τη δραματικότητα σαν εργαλείο, αυτή είναι η Loreen. Το “Feels Like Heaven” ήρθε ως ηχηρή υπενθύμιση: η Σουηδέζα δεν είναι απλώς “μια φωνή” που πέρασε από τη Eurovision, αλλά μια καλλιτέχνις που χτίζει μεθοδικά ένα σύμπαν, ηλεκτρονική ποπ με ένταση, κίνηση και μια μόνιμη αίσθηση εσωτερικής έκρηξης.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο το ίδιο το τραγούδι, αλλά και το πλαίσιο του. Η κυκλοφορία του “Feels Like Heaven” συνδέεται με την ανακοίνωση νέου άλμπουμ, του Wildfire, με ημερομηνία κυκλοφορίας 27 Μαρτίου 2026, ενώ αναφέρεται και ότι το τραγούδι είναι συνυπογεγραμμένο από τη Sia.

Κάπου εδώ η Loreen κάνει κάτι που την χαρακτηρίζει: δεν “πετάει” απλώς ένα single για να υπάρχει. Το παρουσιάζει ως πόρτα που ανοίγει. Και, μουσικά, το “Feels Like Heaven” μοιάζει πράγματι με είσοδο: έχει τον ποπ παλμό που μπορεί να σταθεί σε playlist, αλλά κρατά και εκείνη τη σκοτεινή, σχεδόν κινηματογραφική αύρα που την ξεχωρίζει.

2) “Roommates” – η Hilary Duff ξαναπιάνει το νήμα (και δεν το αφήνει!)

Η Hilary Duff είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που πολλοί θυμούνται πρώτα ως “φαινόμενο” μιας άλλης εποχής, μέχρι να εμφανιστεί μια σύγχρονη κυκλοφορία και να υπενθυμίσει ότι, όταν θέλει, μπορεί να γράψει και να πει ποπ με σύγχρονα στοιχεία.

Το “Roommates” κυκλοφόρησε 16 Ιανουαρίου 2026 και παρουσιάστηκε επίσημα ως νέο single, μέσα από ενημέρωση της δισκογραφικής της (Warner), μαζί με την πληροφορία ότι έπεται νέο άλμπουμ με τίτλο luck… or something στις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Μουσικά, το τραγούδι πατά σε μια καθαρή, μοντέρνα ποπ γραμμή: έχει ρυθμό, έχει “κολλητικό” ρεφρέν, αλλά αποφεύγει τις υπερβολές.

3) “I Just Might” – ο Bruno Mars σε mode …“καλά, αφήστε το πάνω μου”!

Όταν ο Bruno Mars βγάζει lead single, σπάνια είναι “απλώς ένα τραγούδι”. Συνήθως είναι δήλωση. Το “I Just Might” κυκλοφόρησε 9 Ιανουαρίου 2026 μαζί με επίσημο βίντεο. Είναι το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ The Romantic, που έχει ανακοινωθεί για 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η επίσημη ενημέρωση μιλά για το single ως “πρώτη γεύση” του άλμπουμ και το συνδέει με ευρύτερο πλάνο περιοδείας, κάτι που δείχνει την κλασική …Mars-ική λογική: δίσκος και σκηνή πάνε μαζί.

Το “I Just Might” παίζει με ρετρό αίσθηση, groove, και στηρίζεται στην χαρακτηριστική ερμηνεία του Mars. Ο καλλιτέχνης δείχνει ξανά την ικανότητά του να κάνει pop που είναι ταυτόχρονα εύπεπτη και “δουλεμένη”.

4) “Gut Punch” – ο Nick Jonas ανοίγει τη χρονιά με συναίσθημα

Κυκλοφόρησε την Πρωτοχρονιά αλλά …δεν είναι πυροτέχνημα! Το “Gut Punch” του Nick Jonas κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου 2026 και παρουσιάστηκε ως νέο single, με το Billboard να το χαρακτηρίζει ως “συναισθηματικά φορτισμένο” κομμάτι που συνοδεύτηκε και από lyric video, ενώ ο ίδιος το συνδύασε με μήνυμα για περισσότερη καλοσύνη προς τον εαυτό μας μέσα στο 2026.

Το “Gut Punch” είναι πιο πολύ μια “δήλωση” για το πού βρίσκεται ο Jonas αυτή την περίοδο: πιο ώριμος, πιο εσωτερικός, πιο πρόθυμος να αφήσει την αίσθηση να οδηγήσει την αφήγηση. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί ο Nick Jonas συχνά ισορροπεί ανάμεσα στα ποπ “πρέπει” και στη σόλο ανάγκη του για προσωπικό ύφος. Εδώ φαίνεται να γέρνει προς το δεύτερο.

Το “Gut Punch” δείχνει ότι η αρχή της χρονιάς δεν σημαίνει πάντα “χαρά και φασαρία”. Μπορεί να σημαίνει και “εξομολόγηση”…

5) “Love you less” – ο Joji και η μελαγχολία ως pop αισθητική

Ο Joji έχει κάνει κάτι σπάνιο: πήρε τη μελαγχολία και την έκανε αισθητική. Και το “Love you less” έρχεται ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 2 Ιανουαρίου 2026.

Βρετανικά μουσικά μέσα έγραψαν για το κομμάτι ως “melancholic new single” και το συνέδεσαν με το επερχόμενο άλμπουμ του Joji. Πραγματεύεται μια γλυκόπικρη ιστορία, τη “λογική” μιας σχέσης (δώσε-πάρε, απόσταση, αμφιβολία) που γίνεται τραγούδι, με τρόπο που δεν κραυγάζει.