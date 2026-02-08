Πέντε νέα singles, πέντε μικρές αφορμές που ξεχωρίσαμε στις πολύ πρόσφατες διεθνείς κυκλοφορίες και μας τράβηξαν την προσοχή, πέντε διαφορετικές διαθέσεις, πέντε διαφορετικά κοινά. Από την club ενέργεια της Melanie C και τον εσωτερικό μονόλογο του Nick Jonas, μέχρι το σκληρό βίντεο του sombr και το πολιτικό βάρος του Springsteen, αυτή είναι η πεντάδα που κρατάμε…

Melanie C – “What Could Possibly Go Wrong?”

Η Melanie C συνεχίζει να χτίζει τη νέα της περίοδο με ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Το “What Could Possibly Go Wrong?” κυκλοφόρησε ως νέο single στις 29 Ιανουαρίου 2026 και λειτουργεί σαν καθαρό “club-ready” σήμα, με γυαλιστερά συνθεσάιζερ και ενέργεια που δεν κρύβει ότι θέλει χώρο και ένταση. Παράλληλα, παρουσιάζεται ως προάγγελος του επερχόμενου άλμπουμ της Sweat, που έχει ανακοινωθεί για 1 Μαΐου 2026.

Αυτό που κάνει το κομμάτι να στέκεται είναι ότι δεν προσπαθεί να “αποδείξει” τίποτα, μοιάζει περισσότερο σαν δήλωση άνεσης: ποπ που ξέρει ακριβώς πού θέλει να πάει. Κι αν το Sweat όντως συνεχίσει σ’ αυτό το μοτίβο, το 2026 της Melanie C προμηνύεται πιο χορευτικό και εξωστρεφές απ’ όσο πολλοί περιμένουν.

Bruce Springsteen – “Streets Of Minneapolis”

Ο Bruce Springsteen δεν εμφανίστηκε απλώς με ένα νέο τραγούδι. Εμφανίστηκε με ένα σχόλιο που “καίει”. Το “Streets Of Minneapolis” κυκλοφόρησε στις 28 Ιανουαρίου 2026, ως αιφνιδιαστικό single, και έχει ήδη συζητηθεί έντονα ως σύγχρονο τραγούδι διαμαρτυρίας, τραγούδι γραμμένο με την αίσθηση του επείγοντος, που δεν περιμένει να ωριμάσει η συγκυρία για να μιλήσει.

Αυτό που ξεχωρίζει εδώ είναι η “ακατέργαστη” ευθύτητα: δεν υπάρχει στόχος να γίνει ραδιοφωνικό, υπάρχει στόχος να γίνει μήνυμα. Και μόνο το γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλο όνομα επιλέγει να βγει με τέτοια αμεσότητα, είναι από μόνο του είδηση.

Το θέμα του τραγουδιού είναι η καταγγελία της βίας/«κρατικής τρομοκρατίας» που ασκείται στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακές δυνάμεις/ICE στο πλαίσιο σκληρών επιχειρήσεων επιβολής μεταναστευτικής πολιτικής.

Dionne – “Out Of My Mind”

Το “Out Of My Mind” της Dionne έρχεται από πιο “μικρό” (αλλά καθόλου αδύναμο) μέτωπο: μια κυκλοφορία που ποντάρει στο συναίσθημα και στην ατμόσφαιρα, χωρίς υπερβολές.

Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν φωνάζουν, αλλά μένουν. Και συχνά αυτό είναι το μυστικό ενός κομματιού που βρίσκει κοινό σταδιακά, ειδικά όταν έχει τον χρόνο να χτιστεί μέσα από playlists και live στιγμές.

Μας άρεσε…

Nick Jonas – “Gut Punch”

Ο Nick Jonas άνοιξε το 2026 με ένα single που δεν προσποιείται ότι όλα είναι εύκολα. Το “Gut Punch” παρουσιάστηκε ως lead single από το άλμπουμ Sunday Best, που κυκλοφόρησε στις 6 Φεβρουαρίου 2026 και χθες κυκλοφόρησε και το επίσημο video clip του.

Το κομμάτι κινείται πάνω σε έναν εσωτερικό μονόλογο αυτοκριτικής, με εκείνη τη χαρακτηριστική pop καθαρότητα που κάνει τον Jonas να ακούγεται “μεγάλος” χωρίς να χάνει την αμεσότητά του. Είναι τραγούδι που πατάει σε hooks, αλλά το βάρος του είναι αλλού: στην εξομολόγηση.

sombr – “homewrecker”

Ο sombr κυκλοφόρησε το νέο single “homewrecker”, συνοδευόμενο από επίσημο μουσικό βίντεο κλιπ. Το κομμάτι κινείται σε σύγχρονη pop γραμμή με πιο σκοτεινή/κινηματογραφική αισθητική, ενώ το οπτικό του μέρος ενισχύει το αφήγημα του τραγουδιού.

Στο βίντεο εμφανίζονται οι Quenlin Blackwell και Milo Manheim…