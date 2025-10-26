Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Το 1981, ο Bruce Springsteen (Jeremy Allen White) βρίσκεται σε απόγειο της καριέρας του, μετά την κυκλοφορία του “Born To Run”. Ο ίδιος, ωστόσο, αισθάνεται πώς υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πει, με έναν εντελώς δικό του τρόπο…

Ο Scott Cooper γράφει και σκηνοθετεί το “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, το οποίο βασίζεται σε βιβλίο του Warren Zanes. Το φιλμ εστιάζεται σε μια πολύ προσωπική στιγμή του δημιουργού, ο οποίος κατάφερε να μετουσιώσει το προσωπικό του τραύμα σε έναν δίσκο – σημείο αναφοράς, τη “Nebraska”. Σχεδόν απομονωμένος στο υπνοδωμάτιό του, ο Springsteen αναμοχλεύει αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία και πειραματίζεται με ήχους αυθεντικούς και ακατέργαστους. Κι ενώ η επιλογή του μοιάζει –και είναι– ανορθόδοξη, ειδικά για τη δισκογραφική που περιμένει το επόμενο hit, ο ίδιος γυμνώνει την ψυχή του με έναν τρόπο πρωτόγνωρο και έχει ανάγκη να τη μοιραστεί με το κοινό με τους δικούς του όρους.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του έργου είναι ακριβώς το γεγονός ότι επικεντρώνεται στην ανθρώπινη διάσταση ενός θρυλικού καλλιτέχνη, ο οποίος παλεύει με την κατάθλιψη. Και ο Jeremy Allen White, με τη λιτή, γεμάτη κατανόηση ερμηνεία του, βοηθά τους θεατές να ταυτιστούν μαζί του. Αυτός, όμως, που κλέβει την παράσταση είναι ο θαυμάσιος Jeremy Strong, στον ρόλο του Jon Landau, ατζέντη στου Springsteen, ο οποίος είναι το στήριγμά του σε όλα. Ένας αληθινός φίλος, που τον εμψυχώνει και στηρίζει ουσιαστικά το καλλιτεχνικό του όραμα με πίστη και ρεαλισμό. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο που αποκόμισα από αυτήν την διαφορετική καλλιτεχνική βιογραφία: Αν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε κατανοούν, που είναι δίπλα σου πραγματικά κι εσύ είσαι έτοιμος να σκάψεις βαθιά μέσα σου, τότε κάτι θαυμαστό μπορεί να συμβεί. Γιατί η αλήθεια δεν εκφράζεται με δημιουργήματα επιφανειακά, ούτε στηρίζεται σε κολακείες ή λόγια που λέγονται μόνο για να ευχαριστήσουν. Η αλήθεια εντοπίζεται στο φως και το σκοτάδι των παιδικών μας χρόνων, σε όσα μας πρόσφεραν χαρά και στις πληγές που είμαστε διατεθειμένοι να γιατρέψουμε με τη συγχώρεση –του εαυτού μας και των άλλων.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου.

