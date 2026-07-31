Ο Tony Iommi παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «World Alone», σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην προσωπική του δισκογραφία έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Το single αποτελεί το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ «From The Dark», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου από την BMG.

Το «World Alone» δεν καθυστερεί να φανερώσει την υπογραφή του δημιουργού του. Βαριά riffs, διαδοχικά κιθαριστικά περάσματα και ένας ορμητικός ρυθμός χτίζουν το γνώριμο σκοτεινό περιβάλλον του Iommi, χωρίς το τραγούδι να εγκλωβίζεται σε μια απλή αναπαραγωγή του ήχου των Black Sabbath.

Στα φωνητικά βρίσκεται ο Jørn Lande, ο οποίος δίνει ένταση και θεατρικότητα στο κομμάτι, κινούμενος με άνεση πάνω από τις πυκνές κιθάρες. Τη σύνθεση συμπληρώνουν η Becky Baldwin στο μπάσο και ο Karl Brazil στα τύμπανα.

Ένας σκοτεινός κόσμος στο video clip

Το «World Alone» συνοδεύεται από επίσημο video clip, τοποθετημένο σε ένα δυστοπικό, ρετροφουτουριστικό σύμπαν. Ο κεντρικός χαρακτήρας, που παρουσιάζεται ως «The Believer», βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν παραμορφωμένο κόσμο που θυμίζει επικίνδυνο ηλεκτρονικό παιχνίδι και αναζητά έναν τρόπο να σωθεί.

Η εικόνα ακολουθεί το σκοτεινό ύφος του τραγουδιού, συνδέοντας την αγωνιώδη πορεία του ήρωα με την αίσθηση απομόνωσης που υποδηλώνει και ο τίτλος του.

Το «From The Dark» έρχεται τον Οκτώβριο

Το «World Alone» προαναγγέλλει το «From The Dark», το πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ του Tony Iommi μετά το «Fused» του 2005. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει οκτώ νέα τραγούδια και δημιουργήθηκε με σταθερό βασικό σχήμα τους Iommi, Jørn Lande, Becky Baldwin και Karl Brazil.

Ο Lande συμμετέχει σε ολόκληρο το άλμπουμ και συνυπογράφει τα τραγούδια, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο Tony Iommi και ο επί χρόνια συνεργάτης του Mike Exeter. Ο Exeter είχε συνεργαστεί μαζί του, μεταξύ άλλων, και στο τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Black Sabbath, «13».

Ανάμεσα στις συμμετοχές του δίσκου ξεχωρίζει εκείνη του Brian May. Ο κιθαρίστας των Queen εμφανίζεται στο τραγούδι «Death Wake», όπου προσθέτει ένα guest κιθαριστικό solo.

Με το «World Alone», ο Tony Iommi δεν επιχειρεί απλώς να υπενθυμίσει το παρελθόν του. Επιστρέφει με ένα τραγούδι που διατηρεί όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου του, αλλά τα μεταφέρει σε μια σύγχρονη παραγωγή, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις σημαντικότερες metal κυκλοφορίες της χρονιάς.