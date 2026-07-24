Η Γιάννα Βασιλείου συνεχίζει το μουσικό της ταξίδι με το επίσημο music video του «Φτάνουν Τα Λάθη», το οποίο γυρίστηκε στις πανέμορφες Σπέτσες.

Με φόντο την Nτάπια, τα σοκάκια, τη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα του νησιού, το video clip αποτυπώνει στιγμές αυθορμητισμού, ανεμελιάς και παρέας. Στα γυρίσματα συμμετείχαν φίλοι και γνωστοί της Γιάννας, στοιχείο που δίνει μια αίσθηση αμεσότητας και κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο προσωπικό.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Danny Ntarlas, ενώ το concept του video clip αποτελεί ιδέα της ίδιας της Γιάννας Βασιλείου, την οποία ανέπτυξε μαζί με τον παραγωγό της, Λευτέρη Παπαδάκη, δημιουργώντας εικόνες που ακολουθούν τη διάθεση και το συναίσθημα του τραγουδιού.

Το «Φτάνουν Τα Λάθη» σηματοδοτεί παράλληλα την συνέχεια της συνεργασίας της Γιάννας Βασιλείου με τον δημιουργό Λευτέρη Κιντάτο, με τον οποίο θα κυκλοφορήσουν και τα επόμενα κομμάτια της, συνεχίζοντας το δημιουργικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία.