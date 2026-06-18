Η Γιάννα Βασιλείου, μετά την επιτυχία του «Αγάπη Βουνό», επιστρέφει με το νέο της single «Φτάνουν τα λάθη», ένα τραγούδι που μιλά για τις δεύτερες ευκαιρίες και το θάρρος να αφήνεις πίσω ό,τι σε κρατά στάσιμο.

Σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, το «Φτάνουν τα λάθη» αφηγείται τη στιγμή που αποφασίζεις να κλείσεις οριστικά την πόρτα στο παρελθόν και να προχωρήσεις μπροστά. Ένα ανεβαστικό & δυναμικό κομμάτι με έναν στίχο που αγγίζει συναισθήματα και εμπειρίες οικείες σε όλους.

Η Γιάννα Βασιλείου ερμηνεύει το τραγούδι με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, μεταφέροντας αυθεντικά κάθε λέξη και κάθε συναίσθημα. Η χαρακτηριστική χροιά της δίνει ξεχωριστή ταυτότητα σε ένα τραγούδι που μιλά για τα λάθη που μας διαμορφώνουν, αλλά και για τη δύναμη που βρίσκουμε όταν αποφασίζουμε να τα αφήσουμε πίσω.

Το «Φτάνουν τα λάθη» έρχεται να προστεθεί στις πιο δυνατές κυκλοφορίες του φετινού καλοκαιριού και έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την KIKI MUSIC & την Minos EMI, a Universal Music Company.