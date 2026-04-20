Η Γιάννα Βασιλείου παρουσιάζει ένα άκρως δυναμικό τραγούδι με την υπογραφή του ταλαντούχου Λευτέρη Κιντάτου. Το «Αγάπη Βουνό» που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company είναι ένα δυναμικό λαϊκό τραγούδι.

Πρόκειται για μια μουσική δημιουργία που αποτυπώνει την ένταση και την ευαισθησία του έρωτα, μέσα από στίχους και μελωδία που ισορροπούν ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο λαϊκό ύφος.

Η Γιάννα Βασιλείου με το «Αγάπη Βουνό» αγγίζει αληθινά συναισθήματα, ενώ το κοινό θα αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του και θα βρει μέσα του μια δική του ιστορία.