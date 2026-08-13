Σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του Eurovision Song Contest ανακοίνωσε η European Broadcasting Union (EBU), ενόψει της διοργάνωσης του 2027 στη Βουλγαρία.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν τρία βασικά σημεία: το δικαίωμα της νικήτριας χώρας να φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό, την ελάχιστη ηλικία των καλλιτεχνών και τους κανόνες που αφορούν τη ζωντανή φωνητική ερμηνεία.

Σύμφωνα με την EBU, οι αλλαγές προέκυψαν μετά την καθιερωμένη ετήσια επανεξέταση των κανονισμών και την ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς μετά τη Eurovision του 2026. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τους καλλιτέχνες και τις ομάδες παραγωγής, αλλά και ισχυρότερη προστασία για τους νεότερους συμμετέχοντες.

Η νικήτρια χώρα δεν θα φιλοξενεί αυτόματα τη Eurovision

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διοργάνωση του διαγωνισμού.

Μέχρι σήμερα, ο βασικός κανόνας ήθελε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας που κερδίζει τη Eurovision να αναλαμβάνει τη φιλοξενία της επόμενης διοργάνωσης. Από το 2027, όμως, προβλέπεται ρητά ότι ο νικητής μπορεί να χάσει αυτό το δικαίωμα εφόσον επικρατούν συνθήκες που επηρεάζουν σοβαρά την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας ή της ευρύτερης περιοχής.

Η EBU αναφέρει συγκεκριμένα περιπτώσεις ένοπλης σύγκρουσης, ευαίσθητης γεωπολιτικής κατάστασης ή άλλης κατάστασης που επηρεάζει ουσιαστικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η EBU θα μπορεί να ζητά ανεξάρτητη αξιολόγηση ασφάλειας και, σε συνεργασία με το Reference Group της Eurovision, να αποφασίζει εάν η νικήτρια χώρα είναι σε θέση να διοργανώσει με ασφάλεια τον επόμενο διαγωνισμό.

Αν αποφασιστεί ότι αυτό δεν είναι δυνατό, θα επιλέγεται διαφορετικός Host Broadcaster, δηλαδή ραδιοτηλεοπτικός φορέας άλλης χώρας που θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση.

Μάλιστα, ο νέος κανονισμός ξεκαθαρίζει ότι αυτός ο φορέας θα οργανώνει τη Eurovision με δική του ευθύνη και όχι «εκ μέρους» της νικήτριας χώρας. Πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες έκτακτες περιπτώσεις διοργάνωσης του διαγωνισμού.

Από τα 16 στα 18 χρόνια η ελάχιστη ηλικία

Αλλαγή έρχεται και στην ηλικία των συμμετεχόντων.

Από τη Eurovision του 2027 και μετά, όλοι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια μέχρι την ημέρα της πρώτης πρόβας τους.

Μέχρι σήμερα, το κατώτατο όριο ήταν τα 16 χρόνια.

Η EBU εξηγεί ότι η απόφαση εντάσσεται στις προσπάθειες για την καλύτερη προστασία των νεαρών καλλιτεχνών και για τον περιορισμό της πίεσης που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή σε μια διοργάνωση τέτοιου μεγέθους.

Η αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κατά τη μακρά ιστορία της Eurovision αρκετοί έφηβοι καλλιτέχνες έχουν εκπροσωπήσει τις χώρες τους στον διαγωνισμό.

Ξεκαθαρίζει ο κανόνας για τα ζωντανά φωνητικά

Η EBU προχωρά επίσης σε σαφέστερη διατύπωση των κανόνων σχετικά με τα φωνητικά.

Ο βασικός κανόνας παραμένει ότι ο lead singer ή οι lead singers πρέπει να ερμηνεύουν ζωντανά τη βασική μελωδία του τραγουδιού.

Backing tracks και άλλα προηχογραφημένα στοιχεία εξακολουθούν να επιτρέπονται, όμως δεν μπορούν να αντικαθιστούν ή να υποβοηθούν υπερβολικά τη ζωντανή κύρια φωνή.

Με άλλα λόγια, το κοινό θα πρέπει να ακούει τη βασική φωνητική γραμμή του τραγουδιού πραγματικά ζωντανά και όχι να καλύπτεται αυτή από προηχογραφημένη εκτέλεση.

Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν αποτελεί τόσο νέο περιορισμό όσο αποσαφήνιση ενός ήδη υπάρχοντος κανόνα, ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες από τις αποστολές και τους παραγωγούς.

«Η Eurovision εξελίσσεται συνεχώς»

Ο διευθυντής του Eurovision Song Contest, Martin Green, τόνισε ότι η ετήσια επανεξέταση των κανονισμών αποτελεί μέρος της προσπάθειας ώστε ο διαγωνισμός να παραμένει δίκαιος, διαφανής και συνεπής για όλους τους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες αλλαγές αποσκοπούν στη μεγαλύτερη σαφήνεια των κανόνων, στην προστασία των καλλιτεχνών και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όσους συμμετέχουν στην παραγωγή και στη διοργάνωση.

Η Eurovision του 2027 θα είναι, έτσι, η πρώτη διοργάνωση στην οποία θα εφαρμοστούν συνολικά οι νέοι κανόνες, με τις αλλαγές να αγγίζουν τόσο το ποιος μπορεί να ανέβει στη σκηνή όσο και το ποιος μπορεί τελικά να αναλάβει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου τηλεοπτικού μουσικού διαγωνισμού της Ευρώπης.