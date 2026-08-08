Η Ellie Goulding ανεβάζει ξανά την ένταση με το νέο “Ravers”, ένα αμιγώς dance/electronic τραγούδι που τη φέρνει πιο κοντά στον ήχο με τον οποίο έχει συνδεθεί μεγάλο μέρος της καριέρας της.

Αποτελεί το τρίτο τραγούδι από το επερχόμενο έκτο album της, I Know Too Much, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου από την Polydor.

Ένα βουλγαρικό παραδοσιακό τραγούδι στην εισαγωγή

Μία από τις πιο απρόσμενες λεπτομέρειες του “Ravers” βρίσκεται ήδη στα πρώτα δευτερόλεπτα. Το τραγούδι ανοίγει με απόσπασμα από το βουλγαρικό παραδοσιακό “Kalimanku Denku”, από την περιοχή της Strandzha, με τη φωνή της σπουδαίας Βουλγάρας ερμηνεύτριας Yanka Rupkina.

Σύμφωνα με τη Universal Music, η συγκεκριμένη ηχογράφηση δεν χρησιμοποιείται απλώς σαν ένα σύντομο εισαγωγικό sample, αλλά αποτελεί οργανικό μέρος του ανοίγματος του τραγουδιού. Πάνω σε αυτή την απρόσμενη παραδοσιακή αναφορά χτίζεται στη συνέχεια η house παραγωγή των Dave Hamelin και Jack Rochon, με τη φωνή της Goulding να κινείται πάνω από έναν ήχο σχεδιασμένο ξεκάθαρα για club και festival περιβάλλον.

Ένα τραγούδι που την πήγε πίσω στα πρώτα της ακούσματα

Παρότι η Ellie Goulding έχει συνεργαστεί πολλές φορές με σημαντικά ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής, από τον Calvin Harris μέχρι τον Skrillex, το “Ravers” παρουσιάζεται ως η πρώτη καθαρά EDM solo κυκλοφορία της, χωρίς άλλο καλλιτέχνη στο όνομα του single.

Η Goulding εξήγησε ότι το τραγούδι την έκανε να επιστρέψει νοερά στην παιδική της ηλικία και στην περίοδο όπου ανακάλυπτε την ηλεκτρονική μουσική. Εκείνα τα ακούσματα, όπως ανέφερε, της έδιναν μια αίσθηση ελευθερίας και ασφάλειας.

Μάλιστα, αποφάσισε να κυκλοφορήσει το “Ravers” σχετικά αυθόρμητα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη διάθεσή του, επειδή ένιωθε ότι ήταν το τραγούδι που την εξέφραζε περισσότερο εκείνη τη στιγμή και αντιπροσώπευε το δικό της «happy place».

Από το “Black Prada Dress” στο “Ravers”

Μέχρι στιγμής, το I Know Too Much δείχνει να αποφεύγει μια ενιαία ηχητική κατεύθυνση. Το “Black Prada Dress” σύστησε μια πιο σκοτεινή pop πλευρά, το “4 Seasons” κινήθηκε σε σαφώς πιο ευάλωτο και οργανικό κλίμα, ενώ το “Ravers” στρέφεται ευθέως προς την ηλεκτρονική μουσική και την κουλτούρα του club.

Η ίδια η Goulding έχει εξηγήσει ότι το album λειτουργεί σαν μουσικό ημερολόγιο μιας συγκεκριμένης περιόδου της ζωής της και ότι πάντοτε την ενδιέφερε να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικούς ήχους και tempos.

Το I Know Too Much θα περιλαμβάνει συνολικά 10 τραγούδια και θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου.