Ο Neil Young επιστρέφει με νέο άλμπουμ και, αυτή τη φορά, κοιτάζει ταυτόχρονα μπροστά και σχεδόν …60 χρόνια πίσω!

Το «Second Song», η νέα δισκογραφική δουλειά του με τους Chrome Hearts, θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου από τη Reprise Records και θα περιλαμβάνει επτά τραγούδια. Πέντε από αυτά είναι νέες συνθέσεις, ενώ δύο προέρχονται από τα πρώτα χρόνια του Young, όταν ήταν ακόμη 19 ετών και έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική στον Καναδά.

Μαζί με την ανακοίνωση του άλμπουμ δόθηκε στη δημοσιότητα και το ομότιτλο «Second Song», ένα κομμάτι διάρκειας άνω των 11 λεπτών, που λειτουργεί ως πρώτη ολοκληρωμένη γεύση από τον νέο δίσκο.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται στα «I’ll Love You Forever» και «Casting Me Away From You». Πρόκειται για δύο τραγούδια που ο Neil Young είχε γράψει και ηχογραφήσει στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και τα οποία αποφάσισε να ξαναδουλέψει με τους Chrome Hearts περισσότερα από έξι δεκαετίες αργότερα!

Το «I’ll Love You Forever» ηχογραφήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1964 σε ραδιοφωνικό σταθμό στο Fort William του Ontario, με το τότε συγκρότημά του, τους Squires. Ο Young ήταν μόλις λίγες ημέρες μετά τα 19α γενέθλιά του. Το «Casting Me Away From You» ακολούθησε στις 15 Οκτωβρίου 1965, σε μια ηχογράφηση που έκανε μαζί με τον φίλο του Comrie Smith σε σπίτι στο Toronto.

Οι παλιές αυτές ηχογραφήσεις δεν παρέμειναν για πάντα κρυμμένες. Κυκλοφόρησαν επίσημα το 2009 μέσα στο εκτενές box set «Neil Young Archives Vol. 1: 1963–1972». Αυτό που παρουσιάζει τώρα ο Young στο «Second Song» είναι νέες εκτελέσεις τους, με τη σημερινή φωνή του και τους Chrome Hearts να επιστρέφουν σε συνθέσεις που δημιουργήθηκαν πριν ακόμη εμφανιστούν στη ζωή του οι Buffalo Springfield.

Η ιδέα προέκυψε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του νέου άλμπουμ. Ο Young και οι Chrome Hearts είχαν ήδη ολοκληρώσει πέντε καινούργια τραγούδια και, αναζητώντας επιπλέον υλικό, εκείνος στράφηκε στα αρχεία του. Αρχικά είχε αναφέρει ότι είχαν επανέλθει τρεις πολύ παλιές συνθέσεις, όμως στην τελική μορφή του δίσκου παρέμειναν δύο.

Το «Second Song» ηχογραφήθηκε στα Shangri-La Studios στο Malibu, τα ιστορικά στούντιο που σήμερα ανήκουν στον Rick Rubin. Στην παραγωγή βρίσκονται ο Lou Adler και οι Volume Dealers, δηλαδή ο Neil Young και ο Niko Bolas, ενώ στους Chrome Hearts συμμετέχουν οι Micah Nelson, Corey McCormick, Anthony LoGerfo και ο βετεράνος Spooner Oldham.

Ο νέος δίσκος έρχεται μόλις έναν χρόνο μετά το «Talkin to the Trees», το πρώτο studio album που κυκλοφόρησε ο Young με τους Chrome Hearts, επιβεβαιώνοντας μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον 80χρονο πλέον δημιουργό.

Το tracklist του «Second Song»

The Foggy Edge Of Time Day After Day Earth Girl Second Song Casting Me Away From You Soon I Might Be Going I’ll Love You Forever

Ίσως όμως το πιο γοητευτικό στοιχείο του «Second Song» να μην βρίσκεται μόνο στη νέα μουσική του Neil Young. Βρίσκεται στην απόσταση ανάμεσα στον 19χρονο που έγραφε τα πρώτα του τραγούδια στον Καναδά και στον 80χρονο μουσικό που αποφάσισε να επιστρέψει σε αυτά, να τα τραγουδήσει ξανά και να τα τοποθετήσει δίπλα στις συνθέσεις που γράφει σήμερα.