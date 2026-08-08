Μόλις έναν χρόνο μετά το πολύχρωμο «Tropicoqueta», η Karol G επιστρέφει με ένα άλμπουμ που κινείται σε αισθητά διαφορετικό συναισθηματικό και μουσικό τοπίο.

Το «No Me Arrepiento de Sentir Tanto» κυκλοφόρησε την Παρασκευή 7 Αυγούστου και αποτελεί το έκτο studio album της Κολομβιανής superstar. Περιλαμβάνει 14 τραγούδια και μια σειρά από συνεργασίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες: Drake, Bruno Mars, Greg Gonzalez των Cigarettes After Sex, αλλά και οι Ισπανοί Judeline και Rusowsky βρίσκονται ανάμεσα στους καλεσμένους του δίσκου.

Ο τίτλος του άλμπουμ μεταφράζεται περίπου ως «Δεν μετανιώνω που ένιωσα τόσο πολύ» και δίνει από μόνος του μια πρώτη ένδειξη για το περιεχόμενό του. Αν το «Tropicoqueta» στρεφόταν στις μουσικές ρίζες της Λατινικής Αμερικής και σε έναν περισσότερο εξωστρεφή, γιορτινό κόσμο, εδώ η Karol G επιλέγει ένα σαφώς πιο εσωτερικό ύφος.

Το άλμπουμ γεννήθηκε σε μια περίοδο προσωπικής κρίσης και συναισθηματικής αναστάτωσης. Η ίδια έχει μιλήσει για τη μουσική που άκουγε εκείνο το διάστημα, αναφέροντας μεταξύ άλλων τους Cigarettes After Sex, την Oklou και τους The Marías – επιρροές που φαίνονται και στην παραγωγή. Τα πιο ατμοσφαιρικά synthesizers και οι κιθάρες έχουν μεγαλύτερο χώρο, χωρίς βέβαια να εξαφανίζονται το reggaeton, το urbano και οι ρυθμοί που έχουν χαρακτηρίσει μεγάλο μέρος της καριέρας της.

Ανάμεσα στα τραγούδια που αναμένεται να τραβήξουν περισσότερο την προσοχή βρίσκεται το «Ahí», όπου συναντά τον Drake. Ο Καναδός καλλιτέχνης τραγουδά μάλιστα για μεγάλο μέρος του κομματιού στα ισπανικά.

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη αποτελεί το «Still», η συνεργασία της Karol G με τον Bruno Mars. Πρόκειται παράλληλα για το πρώτο τραγούδι της Karol G που ερμηνεύεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, μια επιλογή που την οδηγεί σε διαφορετικό έδαφος από εκείνο στο οποίο την έχει συνηθίσει το κοινό της.

Ιδιαίτερη θέση στον δίσκο έχει και το «Después de ti» με τον Greg Gonzalez, τη χαρακτηριστική φωνή των Cigarettes After Sex. Το τραγούδι είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά τον Απρίλιο στο Coachella και κυκλοφόρησε λίγες ημέρες αργότερα. Με θέμα την απώλεια, το πένθος και όσα μένουν πίσω όταν ένας άνθρωπος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή σου, αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη ένδειξη για την πιο ευάλωτη πλευρά του νέου άλμπουμ.

Στο «BbY WOW» εμφανίζονται οι Judeline και Rusowsky, ενώ στο «Alguien Que Te Amaba» συμμετέχει ο Pete Astudillo, γνωστός από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τη Selena Quintanilla.

Πίσω από την παραγωγή βρίσκονται επίσης αρκετά σημαντικά ονόματα της σύγχρονης latin και pop σκηνής, ανάμεσά τους οι Tainy, Ovy on the Drums, Sky Rompiendo και Edgar Barrera.

Τα 14 τραγούδια του «No Me Arrepiento de Sentir Tanto»

Te Llevas To Maybe Bebiendo Lágrimas Ahí – με τον Drake Final Feliz Still – με τον Bruno Mars Alguien Que Te Amaba MATADORA For U My Love Si Lo Ven BbY WOW – με Judeline και Rusowsky Con Quién Andará? Eclipse Después de Ti – με τον Greg Gonzalez

Το «No Me Arrepiento de Sentir Tanto» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Karol G βρίσκεται πλέον πολύ μακριά από τα όρια της latin αγοράς. Το 2026 έγινε η πρώτη Latina solo καλλιτέχνις που βρέθηκε ως headliner στο Coachella, ενώ αυτή την περίοδο πραγματοποιεί τη μεγάλη παγκόσμια περιοδεία «Viajando Por El Mundo Tropitour».

Κι όμως, αντί να ακολουθήσει την πιο ασφαλή διαδρομή ενός ακόμη άλμπουμ γεμάτου άμεσα καλοκαιρινά hits, επέλεξε αυτή τη φορά να καταγράψει μια περίοδο πολύ λιγότερο ανέμελη. Το «No Me Arrepiento de Sentir Tanto» μοιάζει περισσότερο με την προσπάθειά της να αποτυπώσει όλα όσα συμβαίνουν όταν τελειώνει μια σχέση ή μια σημαντική περίοδος της ζωής και πρέπει να ανακαλύψεις ξανά ποιος είσαι χωρίς αυτήν.

Δεν είναι δύσκολο, βέβαια, να αναρωτηθεί κανείς αν σε αυτή τη στροφή έπαιξε ρόλο και ο χωρισμός της από τον Feid. Η Karol G δεν έχει παρουσιάσει το άλμπουμ ως μια ευθεία καταγραφή αυτής της σχέσης, όμως η χρονική συγκυρία και το έντονα προσωπικό περιεχόμενο αρκετών τραγουδιών αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η εμπειρία του χωρισμού να επηρέασε, έστω και έμμεσα, τη δημιουργία του δίσκου.