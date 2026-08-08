Η Rebecca Black παρουσιάζει το νέο της single “Michael.”, συνεχίζοντας την αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο ολοκληρωμένο album της, Age of the Exhibitionist.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 7 Αυγούστου μαζί με νέο video και ακολουθεί τα “Speakerphone” και “Hot Wet Delirious”, που έχουν ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα της νέας pop περιόδου της. Το Age of the Exhibitionist θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια και αναμένεται στις 4 Σεπτεμβρίου ως ανεξάρτητη κυκλοφορία της ίδιας της Black.

Πώς ο Michael Polansky βρέθηκε …μέσα στο τραγούδι!

Η ιστορία πίσω από το “Michael.” ξεκίνησε με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

Όπως αποκάλυψε η Rebecca Black σε πρόσφατη συνέντευξή της, βρισκόταν στο studio με τους συνεργάτες της όταν η συζήτηση κατέληξε στον Michael Polansky, τον αρραβωνιαστικό της Lady Gaga. Η ίδια δηλώνει φανατική της pop κουλτούρας και παραδέχεται ότι είναι «chronically online», οπότε άρχισε να εξηγεί στην υπόλοιπη ομάδα τα Reddit threads και ολόκληρη τη διαδικτυακή «μυθολογία» που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Polansky και τη θέση που έχει αποκτήσει στη δημιουργική ζωή της Gaga.

Κάπου στη συζήτηση, ένας από τους παρευρισκόμενους πέταξε για αστείο τη φράση «His name is Michael». Η ιδέα κόλλησε και πολύ γρήγορα άρχισε να μετατρέπεται σε τραγούδι.

Η Black θυμάται ότι η μελωδία βγήκε σχεδόν αυθόρμητα, παίρνοντας μια αιθέρια, πλούσια αισθητική με έντονη αύρα από τα ’90s. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως αστειεύτηκε, είχαν πει τόσες φορές το όνομα Michael ώστε είχε σχεδόν χάσει τη σημασία του.

Όχι, το “Michael.” δεν είναι τραγούδι για τον αρραβωνιαστικό της Gaga

Η σύνδεση έχει βέβαια ένα όριο που η Rebecca Black έσπευσε να ξεκαθαρίσει.

Το “Michael.” δεν αφηγείται την πραγματική ζωή του Michael Polansky ούτε αποτελεί προσωπικό σχόλιο για εκείνον. Ο Polansky υπήρξε απλώς η αρχική έμπνευση που έβαλε μπροστά τη δημιουργική διαδικασία.

Η ιστορία του τραγουδιού εξελίχθηκε στη συνέχεια αυτόνομα, γύρω από την έλξη και την ιδέα ότι ακόμη κι όταν κάποιος φαίνεται να έχει δίπλα του τον «τέλειο» άνθρωπο, μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που πιστεύει πως θα μπορούσε να του προσφέρει κάτι διαφορετικό.

Η ίδια η Black περιέγραψε ουσιαστικά τον Polansky ως το πρόσωπο που εκείνη τη στιγμή «έγινε το moment» για την παρέα μέσα στο studio.

Από τα “Speakerphone” και “Hot Wet Delirious” στο “Age of the Exhibitionist”

Το “Michael.” προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στην εικόνα του Age of the Exhibitionist, του album με το οποίο η Rebecca Black θέλει να εξετάσει τι σημαίνει σήμερα να εκθέτεις τον εαυτό σου δημόσια.

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι χρησιμοποιεί την έννοια του «exhibitionist» με τον δικό της τρόπο, συνδέοντάς την με την ορατότητα, την αυτοέκφραση, την ευαλωτότητα και τη δυσκολία να ξεχωρίσει κανείς τι είναι πραγματικό και τι κατασκευασμένο σε μια εποχή μόνιμης διαδικτυακής έκθεσης.

Τα “Speakerphone” και “Hot Wet Delirious” έδειξαν ήδη την πιο εξωστρεφή, προκλητική και club προσανατολισμένη πλευρά αυτής της περιόδου. Το δεύτερο κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου, με τα δύο τραγούδια να αποτελούν πλέον μέρος της διαδρομής προς τον νέο δίσκο.

Δεκαπέντε χρόνια μετά το “Friday”, η Rebecca Black βρίσκεται πλέον πολύ μακριά από τον ρόλο του viral φαινομένου με τον οποίο τη γνώρισε το κοινό. Με το “Michael.” μάλιστα βρίσκει έναν μάλλον ιδανικό τρόπο να συνεχίσει αυτή τη μετάβαση: παίρνει ένα αστείο που γεννήθηκε από ένα rabbit hole της pop κουλτούρας και το μετατρέπει σε κανονικό pop single.