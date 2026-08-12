Ο Mick Jagger δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να τραβήξει τα βλέμματα. Αυτή τη φορά, όμως, το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει και καθαρά μουσικό ενδιαφέρον: ο frontman των Rolling Stones εμφανίζεται στην πίστα ενός club, χορεύοντας υπό τους ήχους του «Mr. Charm», ενός από τα τραγούδια του ολοκαίνουργιου άλμπουμ του συγκροτήματος, Foreign Tongues.

Ο Jagger ανέβασε ο ίδιος το βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας απλώς: «Enjoying the summer, hope you are too». Το στιγμιότυπο γρήγορα άρχισε να αναπαράγεται σε μέσα ενημέρωσης και social media, με τον 83χρονο τραγουδιστή να αποδεικνύει ότι οι χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις που αποτελούν εδώ και δεκαετίες μέρος της σκηνικής του παρουσίας παραμένουν αναγνωρίσιμες με την πρώτη ματιά!

Το «Mr. Charm» έρχεται από τον ολοκαίνουργιο δίσκο των Stones

Το «Mr. Charm» περιλαμβάνεται στο Foreign Tongues, το 25ο βρετανικό studio album των Rolling Stones, που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2026, τρία χρόνια μετά το Hackney Diamonds. Ο δίσκος αποτελείται από 14 τραγούδια και έχει την παραγωγή του Andrew Watt, με τον οποίο το συγκρότημα συνέχισε τη συνεργασία που είχε ξεκινήσει στο προηγούμενο άλμπουμ του.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από το νέο βίντεο του Jagger, το «Mr. Charm» είχε βρεθεί ξανά στο προσκήνιο. Ο ίδιος και ο Andrew Watt παρουσίασαν στις αρχές Αυγούστου ένα Behind the Song, μιλώντας για τη δημιουργία και την ηχογράφηση του κομματιού.

Το τραγούδι κινείται σε έναν έντονα ρυθμικό άξονα, με τον ίδιο τον Jagger να το έχει περιγράψει ως ένα κομμάτι με four-on-the-floor ρυθμό, χορευτική βάση αλλά και rock ρεφρέν, κάτι που εξηγεί και γιατί το επέλεξε ως soundtrack για το συγκεκριμένο καλοκαιρινό στιγμιότυπο.

Και οι Rolling Stones δεν δείχνουν διάθεση να σταματήσουν

Το Foreign Tongues αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο μιας διαδρομής που ξεπερνά πλέον τις έξι δεκαετίες. Στον δίσκο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Paul McCartney, ο Robert Smith των The Cure και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers, ενώ ο Jagger έχει ήδη αποκαλύψει ότι έχει αρχίσει να γράφει καινούργιο υλικό, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να οδηγήσει ακόμη και σε επόμενο άλμπουμ των Rolling Stones!

Όσο για την επιστροφή τους στη σκηνή, τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ο Jagger, πάντως, έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να ξανακάνει συναυλίες με τους Stones, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για το 2027.

Μέχρι τότε, ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να φέρει ξανά τον Mick Jagger στο προσκήνιο και ταυτόχρονα να δώσει μια νέα ώθηση σε ένα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ των Rolling Stones.