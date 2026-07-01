Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Το «(I Can’t Get No) Satisfaction» δεν είναι από τα τραγούδια που χρειάζονται εισαγωγές. Πριν ακόμη ακουστεί καθαρά η φωνή του Mick Jagger, πριν ακόμη ο ακροατής μπει στους στίχους, υπάρχει εκείνο το riff. Κοφτό, βρώμικο, επίμονο, σχεδόν προκλητικό. Μια μικρή φράση στην κιθάρα που μοιάζει να μην ζητά άδεια από κανέναν.

Για τους Rolling Stones ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη επιτυχημένο single. Ήταν η στιγμή που η εικόνα τους συμπυκνώθηκε σε τρία λεπτά. Η στιγμή που έγιναν οριστικά κάτι διαφορετικό από ένα ακόμη βρετανικό συγκρότημα που πατούσε πάνω στο blues και στο rhythm and blues. Με το «Satisfaction» οι Stones βρήκαν τη δική τους φωνή: νευρική, ειρωνική, σεξουαλικά φορτισμένη, γεμάτη δυσφορία απέναντι σε έναν κόσμο που υπόσχεται τα πάντα και δεν προσφέρει τίποτα.

Και το πιο παράδοξο είναι πως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riff στην ιστορία της rock γεννήθηκε σχεδόν τυχαία. Όχι σε μια μεγάλη στιγμή έμπνευσης μέσα στο στούντιο, όχι ύστερα από εξαντλητικές πρόβες, αλλά …στον ύπνο του Keith Richards!

Το riff που γράφτηκε μέσα στη νύχτα

Η ιστορία έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Ο Keith Richards είχε δίπλα του ένα μικρό κασετόφωνο Philips, από εκείνα που χρησιμοποιούσε για να καταγράφει γρήγορες ιδέες πριν χαθούν. Κάποια νύχτα του Μαΐου του 1965, ξύπνησε μισοκοιμισμένος, πήρε την κιθάρα και ηχογράφησε μια μικρή φράση. Δεν είχε πλήρη συναίσθηση του τι έκανε. Το επόμενο πρωί βρήκε την κασέτα τελειωμένη, την γύρισε πίσω και άκουσε αυτό που έμελλε να γίνει το «Satisfaction».

Στην κασέτα, όπως θα θυμόταν αργότερα, υπήρχε η βασική ιδέα του τραγουδιού και μετά …αρκετή ώρα ροχαλητό. Είναι από εκείνες τις ιστορίες που μοιάζουν υπερβολικά ωραίες για να είναι αληθινές, αλλά ταιριάζουν απόλυτα στη μυθολογία του rock ’n’ roll. Ένα riff που δεν χτίστηκε ψυχρά, αλλά βγήκε σχεδόν από το υποσυνείδητο. Σαν να υπήρχε ήδη κάπου και απλώς να πέρασε μέσα από τα δάχτυλα του Richards την κατάλληλη στιγμή.

Η ακριβής τοποθεσία της έμπνευσης έχει κατά καιρούς περιγραφεί με διαφορετικούς τρόπους. Άλλες αφηγήσεις τη συνδέουν με την περιοδεία των Stones στις Ηνωμένες Πολιτείες και την παραμονή τους στη Φλόριντα, ενώ ο ίδιος ο Richards στην αυτοβιογραφία του μιλά για το διαμέρισμά του στο Λονδίνο. Όμως η ουσία δεν αλλάζει. Το βασικό μουσικό κύτταρο του τραγουδιού ήρθε στον ύπνο του. Και όταν ξημέρωσε, υπήρχε πια στην κασέτα…

Από μια πρόχειρη ιδέα σε τραγούδι

Ο Richards είχε μαζί με το riff και την κεντρική φράση: «I can’t get no, satisfaction». Ήταν μια φράση απλή, σχεδόν ωμή. Ένα παράπονο, αλλά όχι μελαγχολικό. Μια διαμαρτυρία, αλλά όχι πολιτική με τον στενό τρόπο. Ένα αίσθημα έλλειψης, ανικανοποίητου, διαρκούς εκνευρισμού.

Ο Mick Jagger πήρε αυτή τη φράση και την άνοιξε σε κάτι μεγαλύτερο. Οι στίχοι γράφτηκαν μέσα στο κλίμα της αμερικανικής περιοδείας, με τον Jagger να παρατηρεί έναν κόσμο γεμάτο διαφημίσεις, ραδιόφωνο, τηλεόραση, υποσχέσεις, εικόνες, προϊόντα, σεξουαλικά υπονοούμενα και κοινωνικές συμβάσεις. Το τραγούδι δεν μιλά απλώς για έναν άντρα που δεν μπορεί να βρει ερωτική ικανοποίηση. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος του. Το βαθύτερο θέμα είναι η αδυναμία να νιώσεις πλήρης μέσα σε έναν κόσμο που σε βομβαρδίζει συνεχώς με επιθυμίες.

Ο αφηγητής οδηγεί και ακούει στο ραδιόφωνο άχρηστες πληροφορίες. Βλέπει στην τηλεόραση διαφημίσεις που του λένε πώς πρέπει να δείχνει, τι πρέπει να αγοράζει, τι σημαίνει να είναι άντρας. Κυνηγά την απόλαυση, αλλά κάθε φορά βρίσκει μπροστά του ένα κενό. Προσπαθεί ξανά και ξανά, αλλά αυτό που ζητά δεν έρχεται ποτέ.

Και εκεί βρίσκεται η δύναμη του τίτλου. Το διπλό αρνητικό του «I can’t get no» δεν είναι απλώς μια γλωσσική ιδιομορφία. Είναι ρυθμός, στάση, χαρακτήρας. Αν το έλεγες πιο σωστά γραμματικά, θα έχανε τη μισή του δύναμη. Δεν ακούγεται σαν προσεκτική διατύπωση. Ακούγεται σαν ξέσπασμα.

Το fuzz box που άλλαξε τον ήχο του rock

Αρχικά, ο Keith Richards δεν φανταζόταν απαραίτητα το riff όπως το ακούμε σήμερα. Το είχε περισσότερο ως οδηγό, σχεδόν σαν να προοριζόταν να παιχτεί από πνευστά. Στο μυαλό του, η βασική φράση θα μπορούσε να πάρει μια soul ή R&B διάσταση, με τα πνευστά να σηκώνουν το βάρος της μελωδικής ιδέας.

Όμως στο στούντιο συνέβη κάτι καθοριστικό. Οι Stones δοκίμασαν το τραγούδι πρώτα στα Chess Studios του Σικάγο και λίγες μέρες μετά το ολοκλήρωσαν στα RCA Studios του Χόλιγουντ. Εκεί ο Richards χρησιμοποίησε ένα fuzz box, ένα εφέ που έδινε στην κιθάρα έναν παραμορφωμένο, τραχύ, σχεδόν βιομηχανικό ήχο. Αυτό που ίσως στην αρχή ήταν προσωρινό ή πειραματικό, έγινε τελικά η καρδιά του τραγουδιού.

Η κιθάρα δεν ακούγεται καθαρή. Δεν είναι γυαλισμένη. Δεν είναι κομψή. Είναι σαν να γρατζουνά τον αέρα. Και αυτό ακριβώς ταίριαζε με το θέμα του τραγουδιού. Ένα τραγούδι για την ανικανοποίητη επιθυμία δεν θα μπορούσε να έχει έναν ευγενικό ήχο. Χρειαζόταν κάτι που να ενοχλεί λίγο. Κάτι που να μπαίνει στο δωμάτιο με θράσος.

Το fuzz του «Satisfaction» δεν ήταν απλώς ένα εφέ. Έγινε δήλωση. Άνοιξε δρόμο για έναν πιο σκληρό, πιο βρώμικο ήχο στην κιθάρα και έδειξε πως ένα riff μπορεί να είναι ολόκληρη ταυτότητα τραγουδιού.

Ο Richards δεν ήταν σίγουρος για το τραγούδι

Σήμερα μοιάζει αδιανόητο, αλλά ο Keith Richards δεν ήταν εξαρχής πεπεισμένος ότι το «Satisfaction» έπρεπε να κυκλοφορήσει έτσι. Το θεωρούσε περισσότερο σκίτσο, μια πρόχειρη ιδέα που ίσως αργότερα θα έπαιρνε άλλη μορφή. Δεν το έβλεπε απαραίτητα ως το μεγάλο single που θα άλλαζε την πορεία των Rolling Stones.

Ευτυχώς για την ιστορία της rock, οι υπόλοιποι δεν το είδαν έτσι. Ο Andrew Loog Oldham, ο άνθρωπος που διαμόρφωνε τότε την εικόνα και την καριέρα των Stones, κατάλαβε τη δύναμή του. Το ίδιο και τα μέλη του συγκροτήματος. Εκεί που ο Richards άκουγε ένα demo, οι άλλοι άκουγαν χρυσάφι.

Και είχαν δίκιο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι του 1965 και έγινε το πρώτο Νο1 των Rolling Stones στο Billboard Hot 100. Στη Βρετανία κυκλοφόρησε λίγο αργότερα και ανέβηκε επίσης στην κορυφή. Από εκείνη τη στιγμή, οι Stones δεν ήταν πια απλώς ένα επιτυχημένο συγκρότημα της Βρετανικής σκηνής. Ήταν οι “παγκόσμιοι” Rolling Stones όπως θα τους θυμόταν η ιστορία.

Το τραγούδι που έδωσε στους Stones τη σκοτεινή τους υπογραφή

Το 1965 η pop μουσική άλλαζε με τεράστια ταχύτητα. Οι Beatles είχαν ήδη φέρει μια νέα αίσθηση δημιουργικής ελευθερίας, όμως οι Rolling Stones εκπροσωπούσαν κάτι διαφορετικό. Εκεί όπου οι Beatles, ακόμη και στις πιο ανήσυχες στιγμές τους, διατηρούσαν μια μελωδική λάμψη, οι Stones έφερναν μια πιο ωμή ενέργεια. Ήταν πιο γήινοι, πιο “βρώμικοι”, πιο απειλητικοί.

Το «Satisfaction» συμπύκνωσε αυτή την εικόνα καλύτερα από οτιδήποτε είχαν κάνει μέχρι τότε. Ο Jagger δεν τραγουδά σαν ρομαντικός ήρωας. Τραγουδά σαν κάποιος που βαριέται να του πουλάνε ψέματα. Σαν κάποιος που ξέρει ότι γύρω του όλα υπόσχονται ευχαρίστηση, αλλά πίσω από τις υποσχέσεις υπάρχει μηχανισμός, διαφήμιση, κατανάλωση, απογοήτευση.

Δεν είναι τυχαίο ότι το τραγούδι συνδέθηκε τόσο έντονα με τη νεανική κουλτούρα της δεκαετίας του ’60. Δεν έλεγε στους νέους τι να πιστέψουν. Δεν είχε σύνθημα με πολιτική ακρίβεια. Είχε όμως κάτι πιο άμεσο: ένα συναίσθημα που όλοι μπορούσαν να αναγνωρίσουν. Την αίσθηση ότι ο κόσμος που σου περιγράφουν οι μεγαλύτεροι, οι διαφημίσεις και οι θεσμοί δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που ζεις.

Οι στίχοι και το ανικανοποίητο της εποχής

Οι στίχοι του «Satisfaction» έχουν την απλότητα ενός rock τραγουδιού και ταυτόχρονα την οξύτητα μιας κοινωνικής παρατήρησης. Στην πρώτη ακρόαση μπορεί να μοιάζουν σχεδόν αυθόρμητοι, σαν μια σειρά από παράπονα. Όμως όσο τους κοιτάς πιο προσεκτικά, τόσο φαίνεται πως περιγράφουν κάτι πολύ συγκεκριμένο: έναν άνθρωπο που πνίγεται από μηνύματα.

Το ραδιόφωνο του λέει τι πρέπει να τον ενθουσιάζει. Η τηλεόραση του πουλά πρότυπα αρρενωπότητας και κατανάλωσης. Η ερωτική επιθυμία μπλέκεται με την αποτυχία. Ο Jagger δεν γράφει έναν ύμνο στην απόλαυση. Γράφει έναν ύμνο στην αδυναμία να εκπληρωθεί η απόλαυση.

Γι’ αυτό και το τραγούδι δεν γέρασε. Η μορφή του ανήκει ξεκάθαρα στο 1965, αλλά η κεντρική του ιδέα παραμένει ζωντανή και σήμερα. Ζούμε ακόμη μέσα σε έναν κόσμο που υπόσχεται διαρκώς ικανοποίηση. Περισσότερες εικόνες, περισσότερα προϊόντα, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερη επιθυμία. Και παρ’ όλα αυτά, το αίσθημα του κενού δεν εξαφανίζεται. Αν κάτι κάνει το «Satisfaction» τόσο ανθεκτικό, είναι πως περιγράφει ακριβώς αυτή την αντίφαση.

Από τον Otis Redding στους Devo

Ένα πραγματικά μεγάλο τραγούδι αντέχει και όταν το πάρει κάποιος άλλος και το μεταμορφώσει. Το «Satisfaction» το απέδειξε πολλές φορές. Ο Otis Redding το έκανε soul, με πνευστά και εκρηκτική φωνητική ενέργεια, πλησιάζοντας μάλιστα περισσότερο την αρχική ιδέα που είχε ο Richards για το riff. Εκεί όπου οι Stones το έκαναν βρώμικο rock, ο Redding το έκανε σχεδόν σωματικό ξέσπασμα.

Χρόνια αργότερα, οι Devo το αποδόμησαν εντελώς. Πήραν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα rock τραγούδια και το μετέτρεψαν σε κάτι νευρικό, παράξενο, μηχανικό, σχεδόν αντι-rock. Το γεγονός ότι το «Satisfaction» μπορούσε να σταθεί και ως soul έκρηξη και ως new wave παραμόρφωση δείχνει πόσο δυνατός ήταν ο πυρήνας του. Το τραγούδι δεν εξαρτάται μόνο από την εκτέλεση των Stones. Έχει μέσα του μια ιδέα τόσο καθαρή που μπορεί να επιβιώσει ακόμη και όταν αλλάξει εντελώς πρόσωπο.

Η στιγμή που οι Stones έγιναν μύθος

Το «(I Can’t Get No) Satisfaction» δεν ήταν απλώς μια μεγάλη επιτυχία. Ήταν σημείο καμπής. Μέχρι τότε οι Rolling Stones είχαν ήδη χτίσει μια κάποια φήμη. Με αυτό το τραγούδι όμως έγιναν σύμβολο. Κάθε μεγάλο συγκρότημα χρειάζεται κάποια στιγμή ένα τραγούδι που να λειτουργεί σαν υπογραφή. Για τους Stones, αυτή η υπογραφή ήταν το «Satisfaction».

Μέσα σε λίγα λεπτά υπάρχουν όλα: το riff του Richards, η φωνή του Jagger, η αίσθηση του κινδύνου, η ειρωνεία, η σεξουαλική ένταση, η σύγκρουση με την καταναλωτική κοινωνία, η νεανική δυσφορία, η αλαζονεία και η ανασφάλεια μαζί. Είναι ένα τραγούδι που δεν προσπαθεί να εξηγήσει την εποχή του, αλλά την κάνει ήχο. Δεν ακούγεται σαν μουσειακό κομμάτι των sixties. Ακούγεται σαν κάποιος να ανοίγει την πόρτα με δύναμη και να μπαίνει μέσα χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Το riff εξακολουθεί να έχει νεύρο. Ο Jagger εξακολουθεί να ακούγεται ανικανοποίητος. Η φράση του τίτλου εξακολουθεί να λειτουργεί σαν μια από τις πιο απλές και πιο διαχρονικές δηλώσεις της rock μουσικής.

Το «Satisfaction» γεννήθηκε μέσα στον ύπνο, αλλά ξύπνησε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ξύπνησε τον ήχο των Rolling Stones όπως θα τον θυμόταν ο κόσμος. Ξύπνησε την ιδέα ότι η rock μπορεί να είναι ταυτόχρονα τραγούδι, πρόκληση και στάση ζωής. Και απέδειξε πως μερικές φορές ένα ολόκληρο μουσικό σύμπαν μπορεί να χωρέσει σε ένα riff που κάποιος πρόλαβε να γράψει …πριν ξανακοιμηθεί!

I can’t get no satisfaction

I can’t get no satisfaction

‘Cause I tried and I tried and I tried and I tried

I can’t get no, I can’t get no Δεν βρίσκω καμία ικανοποίηση

Δεν βρίσκω καμία ικανοποίηση

Γιατί προσπαθώ και προσπαθώ και προσπαθώ και προσπαθώ

Δεν βρίσκω, δεν βρίσκω τίποτα When I’m driving in my car

And a man talks on the radio

He’s telling me more and more

About some useless information

Supposed to fire my imagination Όταν οδηγώ με το αυτοκίνητό μου

Και ένας τύπος μιλάει στο ραδιόφωνο

Μου λέει όλο και περισσότερα

Για κάτι άχρηστες πληροφορίες

Που υποτίθεται πως πρέπει να εξάψουν τη φαντασία μου I can’t get no

Oh no no no

Hey hey hey

That’s what I said Δεν βρίσκω τίποτα

Ω όχι, όχι, όχι

Έι, έι, έι

Αυτό είπα I can’t get no satisfaction

I can’t get no satisfaction

‘Cause I tried and I tried and I tried and I tried

I can’t get no, I can’t get no Δεν βρίσκω καμία ικανοποίηση

Δεν βρίσκω καμία ικανοποίηση

Γιατί προσπαθώ και προσπαθώ και προσπαθώ και προσπαθώ

Δεν βρίσκω, δεν βρίσκω τίποτα When I’m watching my TV

And a man comes on and tells me

How white my shirts can be

But he can’t be a man ’cause he doesn’t smoke

The same cigarettes as me Όταν βλέπω τηλεόραση

Και εμφανίζεται κάποιος και μου λέει

Πόσο λευκά μπορούν να γίνουν τα πουκάμισά μου

Μα δεν μπορεί να είναι άντρας αφού δεν καπνίζει

τα ίδια τσιγάρα μ’ εμένα I can’t get no

Oh no no no

Hey hey hey

That’s what I said Δεν βρίσκω τίποτα

Ω όχι, όχι, όχι

Έι, έι, έι

Αυτό είπα I can’t get no satisfaction

I can’t get no girl reaction

‘Cause I tried and I tried and I tried and I tried

I can’t get no, I can’t get no Δεν βρίσκω καμία ικανοποίηση

Δεν βρίσκω καμία ανταπόκριση από κορίτσι

Γιατί προσπαθώ και προσπαθώ και προσπαθώ και προσπαθώ

Δεν βρίσκω, δεν βρίσκω τίποτα When I’m riding round the world

And I’m doing this and I’m signing that

And I’m trying to make some girl who tell me

Baby better come back maybe next week

‘Cause you see I’m on a losing streak Όταν γυρίζω όλο τον κόσμο

Και κάνω το ένα και υπογράφω το άλλο

Και προσπαθώ να κερδίσω κάποια κοπέλα, που μου λέει:

«Μωρό μου, καλύτερα γύρνα ίσως την άλλη εβδομάδα»

Γιατί, βλέπεις, είμαι σε περίοδο γκαντεμιάς I can’t get no

Oh no no no

Hey hey hey

That’s what I said Δεν βρίσκω τίποτα

Ω όχι, όχι, όχι

Έι, έι, έι

Αυτό είπα I can’t get no

I can’t get no

I can’t get no

No satisfaction

No satisfaction

No satisfaction

No satisfaction

I can’t get no Δεν βρίσκω τίποτα

Δεν βρίσκω τίποτα

Δεν βρίσκω τίποτα

Καμία ικανοποίηση

Καμία ικανοποίηση

Καμία ικανοποίηση

Καμία ικανοποίηση

Δεν βρίσκω τίποτα

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