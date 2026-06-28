Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να ανοίξουν ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά διαδρομή τους, με το νέο studio album “Foreign Tongues”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου 2026.

Το άλμπουμ θα είναι η επόμενη μεγάλη δισκογραφική κίνηση του συγκροτήματος μετά το “Hackney Diamonds” του 2023 και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο Mick Jagger, ο Keith Richards και ο Ronnie Wood εξακολουθούν να λειτουργούν δημιουργικά, χωρίς να αντιμετωπίζουν την ιστορία τους σαν μουσειακό έκθεμα.

Το πρώτο δείγμα από το “Foreign Tongues” ήταν το “In The Stars”, ένα τραγούδι με άμεση rock ενέργεια και τον γνώριμο χαρακτήρα των Stones. Μαζί του παρουσιάστηκε και το “Rough And Twisted”, το οποίο έχει ήδη τη δική του μικρή ιστορία, καθώς είχε προηγουμένως εμφανιστεί σε περιορισμένη κυκλοφορία βινυλίου με το ψευδώνυμο The Cockroaches, ένα όνομα που οι Stones είχαν χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν.

Η πιο πρόσφατη γεύση από το album ήρθε με το “Jealous Lover”, ένα τραγούδι που πατά περισσότερο σε soul και R&B διάθεση, με τον Mick Jagger σε χαρακτηριστική ερμηνευτική φόρμα και τις κιθάρες των Keith Richards και Ronnie Wood να κρατούν τον γνώριμο πυρήνα του ήχου τους. Το τραγούδι συνοδεύεται και από video clip με τους Anya Taylor-Joy και Charles Melton.

Μαζί με το “Jealous Lover” κυκλοφόρησε και το “Divine Intervention”, το οποίο τράβηξε αμέσως την προσοχή λόγω της συμμετοχής του Robert Smith των Cure. Η παρουσία του Smith δεν είναι στα φωνητικά, αλλά στην κιθάρα, προσθέτοντας ένα ακόμη ενδιαφέρον όνομα στη λίστα των συνεργατών του δίσκου.

Το “Foreign Tongues” περιλαμβάνει 14 τραγούδια και ηχογραφήθηκε στα Metropolis Studios του Λονδίνου, με παραγωγό τον Andrew Watt, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τους Rolling Stones και στο “Hackney Diamonds”. Στο album συμμετέχουν επίσης οι Steve Winwood, Paul McCartney και Chad Smith των Red Hot Chili Peppers, ενώ υπάρχει και ειδική συμμετοχή του αείμνηστου Charlie Watts, από μία από τις τελευταίες studio ηχογραφήσεις του πριν τον θάνατό του το 2021.

Με τα “In The Stars”, “Rough And Twisted”, “Jealous Lover” και “Divine Intervention”, οι Rolling Stones δείχνουν ότι το νέο album δεν στηρίζεται μόνο στο βάρος του ονόματός τους. Αντίθετα, επιχειρεί να συνδέσει τη γνώριμη blues, rock και rhythm & blues ταυτότητά τους με μια πιο σημερινή παραγωγή, κρατώντας όμως το βασικότερο στοιχείο που τους χαρακτήριζε πάντα: την αίσθηση μιας μπάντας που παίζει ζωντανά, με ένστικτο και χημεία.