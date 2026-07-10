Το πολυαναμενόμενο νέο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones, «Foreign Tongues», κυκλοφορεί σήμερα και αποτελεί ακόμη μία σπουδαία προσθήκη στη μακρά διαδρομή ενός από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά rock συγκροτήματα όλων των εποχών.

Λιγότερο από τρία χρόνια μετά το πολυσυζητημένο «Hackney Diamonds», οι Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood επιστρέφουν με δεκατέσσερα νέα τραγούδια, αποδεικνύοντας ότι η τελευταία δημιουργική τους περίοδος δεν ήταν μια προσωρινή αναλαμπή. Το «Foreign Tongues» είναι το 25ο στούντιο άλμπουμ τους και κυκλοφορεί σήμερα, 10 Ιουλίου 2026, από την Polydor Records.

Στην παραγωγή βρίσκεται ξανά ο Andrew Watt, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί τους και στο «Hackney Diamonds». Η διαδικασία αυτή τη φορά βασίστηκε σε μια πιο άμεση προσέγγιση, με το συγκρότημα να αποφεύγει την υπερβολική επεξεργασία των τραγουδιών και να επιδιώκει να διατηρήσει την ενέργεια της πρώτης ιδέας και της ζωντανής εκτέλεσης.

Το άλμπουμ ανοίγει με το τραχύ και blues «Rough and Twisted», ενώ το «In the Stars» ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που προανήγγειλαν τη νέα κυκλοφορία. Από τις πρώτες ακροάσεις ξεχώρισαν επίσης το δυναμικό «Divine Intervention», το «Jealous Lover», στο οποίο ο Mick Jagger χρησιμοποιεί έντονα το falsetto του, αλλά και το «Some of Us», με τον Keith Richards να αναλαμβάνει την κεντρική ερμηνεία.

Ιδιαίτερη θέση στον δίσκο κατέχει το «Ringing Hollow», ένα τραγούδι στο οποίο οι Rolling Stones σχολιάζουν την εικόνα της σύγχρονης Αμερικής. Πρόκειται για μια χώρα που διαμόρφωσε βαθιά τις μουσικές επιρροές τους, μέσα από το blues, το rhythm and blues και το rock ’n’ roll, αλλά την οποία τώρα παρατηρούν με περισσότερο προβληματισμό και απογοήτευση.

Το «Foreign Tongues» περιλαμβάνει και μια σειρά από σημαντικές συμμετοχές. Ο Paul McCartney παίζει μπάσο στο «Covered in You», ο Steve Winwood συμμετέχει στα πλήκτρα, ενώ ο Robert Smith των The Cure προσθέτει κιθάρα και δεύτερα φωνητικά. Στον δίσκο εμφανίζονται επίσης ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers και ο Bruno Mars.

Η πιο φορτισμένη, όμως, παρουσία είναι εκείνη του Charlie Watts. Ο αείμνηστος ντράμερ των Rolling Stones ακούγεται στο «Hit Me in the Head», μέσα από μια ηχογράφηση που είχε πραγματοποιηθεί πριν από τον θάνατό του το 2021. Στα υπόλοιπα τραγούδια τα τύμπανα αναλαμβάνει κυρίως ο Steve Jordan, με τον Darryl Jones στο μπάσο.

Οι Rolling Stones επιστρέφουν παράλληλα και στις μουσικές ρίζες τους μέσα από δύο διασκευές. Η πρώτη είναι το «You Know I’m No Good» της Amy Winehouse, με τον Mick Jagger στα φωνητικά και τη φυσαρμόνικα, ενώ ο δίσκος κλείνει με το «Beautiful Delilah» του Chuck Berry. Η επιλογή του τελευταίου λειτουργεί σχεδόν συμβολικά, καθώς η μουσική του Berry υπήρξε ένα από τα στοιχεία που έφεραν κοντά τον Jagger και τον Richards στα πρώτα τους βήματα.

Παρά τα περισσότερα από εξήντα χρόνια πορείας, το «Foreign Tongues» δεν ακούγεται σαν ένας δίσκος που προσπαθεί απλώς να συντηρήσει έναν τεράστιο μύθο. Οι Rolling Stones εξακολουθούν να κινούνται ανάμεσα στο blues, στο rock ’n’ roll, στην country και στις pop μελωδίες, με έναν ήχο γνώριμο αλλά όχι εγκλωβισμένο στο παρελθόν.

Πρόκειται για ένα συνεκτικό άλμπουμ, με τον Mick Jagger να παραμένει εντυπωσιακά δυναμικός ερμηνευτικά και τις κιθάρες των Keith Richards και Ronnie Wood να διατηρούν τη γνώριμη, ακατέργαστη ταυτότητα του συγκροτήματος.

Την κυκλοφορία του «Foreign Tongues» συνόδευσε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο Λονδίνο, με εκατοντάδες drones να σχηματίζουν στον ουρανό πάνω από τον Τάμεση το εμβληματικό λογότυπο με τα χείλη και τη γλώσσα. Ο Mick Jagger αποκάλυψε παράλληλα ότι ο ίδιος και ο Ronnie Wood επιθυμούν να επιστρέψουν στον δρόμο και να παρουσιάσουν ζωντανά το νέο υλικό, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη περιοδεία.

Το «Foreign Tongues» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, καθώς και σε φυσικές εκδόσεις.