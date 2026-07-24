Η Shania Twain κυκλοφορεί σήμερα, 24 Ιουλίου 2026, το έβδομο studio album της, «Little Miss Twain», μέσω της Republic Records. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της μετά το «Queen of Me» του 2023 και ίσως για το πιο προσωπικό album της καριέρας της μέχρι σήμερα.

Αυτή τη φορά, η Καναδή superstar δεν επιστρέφει απλώς μουσικά στο παρελθόν. Επιστρέφει στην Eilleen Twain, στο κορίτσι που τραγουδούσε σε μικρά μπαρ και μοτέλ του βόρειου Ontario, πολλά χρόνια πριν το όνομα Shania Twain γίνει συνώνυμο της country-pop.

Το «χαμένο κεφάλαιο» πριν από τη φήμη

Η ίδια περιγράφει το «Little Miss Twain» ως έναν τρόπο να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της που δεν είχε αφηγηθεί ποτέ μέσα από τη μουσική της: από τα παιδικά της χρόνια και τις πρώτες εμφανίσεις της μέχρι σχεδόν τα 20 της, λίγο πριν υπογράψει το μεγάλο δισκογραφικό της συμβόλαιο.

Η Twain άρχισε να εμφανίζεται από πολύ μικρή ηλικία. Επειδή ήταν ανήλικη, σε αρκετές περιπτώσεις μπορούσε να μπει στα μπαρ μόνο αφού σταματούσε η πώληση αλκοόλ, τραγουδώντας για μικρά και συχνά σκληροτράχηλα ακροατήρια εργατών, ξυλοκόπων, ψαράδων και κυνηγών.

«Το πρώτο μου Top 10 ήρθε όταν ήμουν 30», εξήγησε πρόσφατα, σημειώνοντας πως ανάμεσα στα παιδικά της χρόνια και στην καθιέρωσή της υπάρχει ένα ολόκληρο μουσικό και προσωπικό κεφάλαιο που το κοινό δεν γνώριζε.

Και ακριβώς αυτό επιχειρεί να φωτίσει το νέο album…

Η μητέρα της βρίσκεται στην καρδιά του «Little Miss Twain»

Συναισθηματικό κέντρο του δίσκου είναι το ομώνυμο τραγούδι «Little Miss Twain», στο οποίο συμμετέχει η θρυλική Tanya Tucker.

Η επιλογή της Tucker μόνο τυχαία δεν είναι. Η μητέρα της Shania ήταν εκείνη που πίστεψε πρώτη ότι η κόρη της μπορούσε να γίνει μεγάλη τραγουδίστρια και συνήθιζε να λέει πως θα γίνει «η επόμενη Tanya Tucker». Ήταν ταυτόχρονα ο άνθρωπος που τη μετέφερε στις εμφανίσεις της, την ενθάρρυνε, την καθοδηγούσε και ουσιαστικά λειτουργούσε ως ο πρώτος της manager.

Η μητέρα της και ο πατριός της σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1987, πριν προλάβουν να δουν την τεράστια επιτυχία που θα ακολουθούσε. Η παρουσία λοιπόν της Tanya Tucker στο συγκεκριμένο τραγούδι αποκτά για την Twain έναν ιδιαίτερα προσωπικό συμβολισμό.

Στα backing vocals του τραγουδιού βρίσκεται μάλιστα και ο γιος της, Eja D’Angelo Lange, ο οποίος συμμετέχει και σε άλλα σημεία του album, ενώνοντας κατά κάποιον τρόπο τρεις διαφορετικές γενιές της προσωπικής της ιστορίας.

Από την country και τη Motown μέχρι το blues και το rock

Παρότι το «Little Miss Twain» κοιτάζει πίσω, μουσικά δεν περιορίζεται σε μία νοσταλγική country προσέγγιση.

Η Twain αντλεί από όλα όσα άκουγε μεγαλώνοντας: παραδοσιακή country και western, Motown, R&B, rock, blues και soul, δημιουργώντας έναν δίσκο που αντικατοπτρίζει περισσότερο το πραγματικό μουσικό της υπόβαθρο παρά μια συγκεκριμένη ταμπέλα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Faded Blue Jeans», ένα blues-rock τραγούδι που βασίζεται στις αναμνήσεις από μια εφηβική σχέση της. Στο κομμάτι συμμετέχει ο Josh Homme των Queens of the Stone Age, σε μία από τις πιο απρόσμενες συνεργασίες του album.

Στις υπόλοιπες συμμετοχές συναντάμε τους The War and Treaty, αλλά και τον Ronnie Wood των Rolling Stones στην κιθάρα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το ηχητικό τοπίο του δίσκου.

Αναμνήσεις από το Ontario μέσα στα τραγούδια

Πολλά από τα τραγούδια λειτουργούν σαν μικρά στιγμιότυπα της ζωής της. Το «Northern Town», για παράδειγμα, μεταφέρει εικόνες από την παιδική της ηλικία στον Καναδά, ενώ το «Faded Blue Jeans» επιστρέφει στην ηλικία των 17 ετών, στον πρώτο έρωτα και στην αίσθηση ελευθερίας της εφηβείας.

Κάποιο υλικό δεν είναι μάλιστα καινούργιο ως ιδέα. Η Twain αποκάλυψε πως το «Rockstars» άρχισε να γράφεται περίπου μία δεκαετία πριν, ενώ και το «Northern Town» υπήρχε εδώ και χρόνια, μέχρι να βρει τελικά τη θέση του στο concept του «Little Miss Twain».

Το αποτέλεσμα είναι ένα album που δεν επιχειρεί απλώς να θυμίσει ποια είναι η Shania Twain σήμερα. Προσπαθεί να εξηγήσει πώς έγινε αυτή που είναι!

Το tracklist του «Little Miss Twain»

Stranger Things Right Time Little Miss Twain (feat. Tanya Tucker) Dirty Rosie Quit My Life Problematic Scary Little Thing I’d Be Loving Me Faded Blue Jeans (feat. Josh Homme) Northern Town That’s The Money Down The Middle Take It To The River (feat. The War And Treaty) New Love Rockstars