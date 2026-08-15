Ο James Blunt παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single “Tastes Like Summer”, συνδυάζοντας μια φωτεινή, ρομαντική pop διάθεση με το χαρακτηριστικό αυτοσαρκαστικό χιούμορ του, το οποίο αυτή τη φορά περνά και στο μάλλον απρόβλεπτο music video που συνοδεύει την κυκλοφορία.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου μέσω της Atlantic Records και ηχογραφήθηκε με τη live μπάντα του Blunt, δίνοντας στη νέα του δουλειά έναν πιο άμεσο και οργανικό χαρακτήρα.

Η χαρά του καλοκαιριού συναντά την έλξη

Ο τίτλος “Tastes Like Summer” περιγράφει αρκετά εύστοχα την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Ο ίδιος ο James Blunt εξηγεί ότι η βασική ιδέα ήταν να συνδέσει τη χαρά που προκαλεί το καλοκαίρι με εκείνη της έντονης έλξης προς έναν άνθρωπο. Το αποτέλεσμα είναι μια περισσότερο ανάλαφρη και εξωστρεφής στιγμή, με το συναίσθημα να παραμένει στον πυρήνα της σύνθεσης χωρίς να αποκτά το βάρος αρκετών από τις πιο δραματικές μπαλάντες της καριέρας του.

Το “Tastes Like Summer” έγραψε ο Blunt μαζί με τους Richard Parkhouse και George Tizzard, το βρετανικό δίδυμο παραγωγών Red Triangle, οι οποίοι ανέλαβαν και την παραγωγή. Στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους Bastille, Sabrina Carpenter, Yungblud και David Guetta.

Ένα καλοκαιρινό video που παίρνει πολύ διαφορετική τροπή

Αν το τραγούδι παραπέμπει σε ήλιο, έλξη και καλοκαιρινή ανεμελιά, το official music video αποφασίζει να παίξει με αυτή την εικόνα με πολύ διαφορετικό τρόπο.

Το clip σκηνοθέτησε ο Jack Howard και γυρίστηκε στην Ίμπιζα, όμως αντί για ένα συμβατικό καλοκαιρινό video, αντλεί έμπνευση από την αισθητική των A24 horror films.

Ο Blunt βρίσκεται μπροστά σε ένα μάλλον απροσδόκητο «γεύμα για έναν», με το video να παίρνει κυριολεκτικά μια βασική εικόνα των στίχων και να τη μετατρέπει σε μαύρη κωμωδία!

Και φυσικά ο ίδιος δεν άφησε την ευκαιρία για χιούμορ να πάει χαμένη, σχολιάζοντας μετά τα γυρίσματα ότι οι στίχοι μιλούν για δέρμα που «έχει γεύση καλοκαιριού» και πως, τελικά, διαπίστωσε ότι …πράγματι είχε!

Νέα μουσική μετά το “Who We Used To Be”

Το “Tastes Like Summer” ανοίγει μια νέα περίοδο για τον James Blunt μετά το “Who We Used To Be”, το έβδομο studio album του, που κυκλοφόρησε το 2023.

Στο μεταξύ, μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του είχε στραφεί στην επέτειο των 20 χρόνων του “Back To Bedlam”, του album που τον έκανε παγκόσμια γνωστό μέσα από τραγούδια όπως τα “You’re Beautiful”, “Goodbye My Lover” και “High”. Η επέτειος συνοδεύτηκε από ειδική επανέκδοση και περιοδεία αφιερωμένη στον δίσκο.

Το νέο single τον βρίσκει τώρα να αφήνει για λίγο τη νοσταλγία στην άκρη και να επιστρέφει σε φρέσκο υλικό, με μια πιο ανάλαφρη πλευρά της τραγουδοποιίας του και ένα video που θυμίζει ότι πίσω από τις συναισθηματικές μπαλάντες εξακολουθεί να βρίσκεται ένας καλλιτέχνης που απολαμβάνει ιδιαίτερα να αυτοσαρκάζεται.