Ο James Blunt επιστρέφει σε ένα από τα πιο προσωπικά albums της διαδρομής του, παρουσιάζοντας μια νέα σειρά από official visualisers για τα τραγούδια του “Once Upon a Mind”.

Ανάμεσα στα videos που δημοσιεύτηκαν στο επίσημο κανάλι του στο YouTube βρίσκεται το “Stop the Clock”, μαζί με κομμάτια όπως τα “Halfway”, “Monsters”, “I Told You” και “How It Feels to Be Alive”, δίνοντας νέα οπτική παρουσία σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε αρχικά το 2019.

Ένα album βγαλμένο από μια δύσκολη προσωπική περίοδο

Το “Once Upon a Mind” αποτέλεσε το έκτο studio album του James Blunt και κυκλοφόρησε στις 25 Οκτωβρίου 2019 μέσω της Atlantic Records.

Ο ίδιος το είχε χαρακτηρίσει ως το πιο ειλικρινές album που είχε δημιουργήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, καθώς κάθε τραγούδι συνδεόταν με καταστάσεις που βίωνε ή είχε βιώσει πρόσφατα. Αντί να γράψει με γνώμονα τις προσδοκίες του κοινού, επέστρεψε σε μια πιο προσωπική και άμεση προσέγγιση, κοντά στη λογική με την οποία είχε δημιουργήσει το ντεμπούτο του, “Back to Bedlam”.

Ο δίσκος περιλαμβάνει έντεκα τραγούδια και κινείται γύρω από την οικογένεια, την αγάπη, την απώλεια, τον φόβο και την αίσθηση ότι ο χρόνος περνά πολύ γρηγορότερα από όσο μπορούμε να ελέγξουμε.

Από το “Cold” και το “Monsters” μέχρι το “Stop the Clock”

Το “Once Upon a Mind” συνδύασε διαφορετικές πλευρές του James Blunt, χωρίς να απομακρυνθεί από τον εξομολογητικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της τραγουδοποιίας του.

Το “Cold” άνοιξε την εποχή του album με έναν πιο άμεσο pop ήχο, το “Halfway” πλησίασε την country pop, ενώ το “Monsters” εξελίχθηκε σε μία από τις πιο φορτισμένες συνθέσεις του, γραμμένη με αφορμή την ασθένεια του πατέρα του.

Στο “Stop the Clock”, ο Blunt στρέφεται στην αδυναμία του ανθρώπου να επιβραδύνει τον χρόνο. Η ζωή προχωρά, οι στιγμές χάνονται και η επιθυμία να κρατήσεις κοντά σου κάποιον συγκρούεται με κάτι που κανείς δεν μπορεί πραγματικά να σταματήσει.

Τα τραγούδια αποκτούν τώρα νέα εικόνα

Τα νέα official visualisers δεν αποτελούν επανεκτελέσεις ή καινούργιες ηχογραφήσεις. Χρησιμοποιούν τις αρχικές studio εκδοχές των τραγουδιών και δημιουργούν μια νέα οπτική συνοδεία για το album, σχεδόν επτά χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του.

Η κίνηση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο όχι μόνο τα singles που είχαν προβληθεί περισσότερο την περίοδο του 2019, αλλά και τραγούδια του δίσκου που δεν είχαν αποκτήσει αντίστοιχη αυτόνομη οπτική παρουσία.