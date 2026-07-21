Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο μεγάλος τελικός δεν περιορίστηκε στη δράση του αγωνιστικού χώρου. Η ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα μετατράπηκε σε ένα υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών, με τη FIFA να επιχειρεί να μεταφέρει στο ποδόσφαιρο κάτι από τη λάμψη και τη λογική του Super Bowl.

Στις 19 Ιουλίου 2026, στο New York New Jersey Stadium, Madonna, BTS, Justin Bieber και Shakira ανέβηκαν στη σκηνή του πρώτου επίσημου “FIFA World Cup Final Halftime Show”, έχοντας στο πλευρό τους τον Burna Boy, τον μαέστρο Gustavo Dudamel, μέλη των Muppets, παιδικές χορωδίες και δεκάδες ακόμη μουσικούς και χορευτές. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος είχε αναλάβει ο Chris Martin των Coldplay.

Έντεκα λεπτά, εκατοντάδες καλλιτέχνες

Η διάρκειά του ήταν μόλις 11 λεπτά, όμως μέσα σε αυτό το διάστημα εμφανίστηκαν περισσότεροι από 350 performers! Η πυκνότητα του προγράμματος ήταν τέτοια, ώστε οι βασικοί πρωταγωνιστές είχαν στη διάθεσή τους περίπου δύο λεπτά ο καθένας.

Η Madonna άνοιξε το show με μια νέα εκδοχή του «Music», εμπλουτισμένη με στοιχεία από τα «Disco Inferno» και «Danceteria». Η εμφάνισή της ξεκίνησε από τους διαδρόμους του σταδίου, καθώς έφτασε στον αγωνιστικό χώρο με όχημα που οδηγούσαν οι Βραζιλιάνοι θρύλοι Ronaldo και Ronaldinho!

Ακολούθησε ο Gustavo Dudamel, διευθύνοντας μουσικούς από τη New York Philharmonic και τη Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela σε μια ορχηστρική εκδοχή του «Seven Nation Army» των White Stripes. Μαζί τους εμφανίστηκαν ο Ιρανός βιολονίστας Bijan Mortazavi και η μπάντα Electric Mayhem των Muppets.

Οι BTS ανέλαβαν τη σκυτάλη με το «Dynamite», σε μια εμφάνιση προσαρμοσμένη στην ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα του τελικού. Λίγο αργότερα, οι Jason Sudeikis και Brendan Hunt εμφανίστηκαν ως Ted Lasso και Coach Beard, παρουσιάζοντας τον Justin Bieber, ο οποίος άλλαξε εντελώς τον ρυθμό του show με μια ακουστική εκτέλεση του «Everything Hallelujah».

Το πιο έντονα συνδεδεμένο με το ίδιο το Μουντιάλ μέρος ήρθε από τη Shakira και τον Burna Boy. Οι δυο τους παρουσίασαν το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, έχοντας μαζί τους στη σκηνή τους Ghetto Kids από την Ουγκάντα.

Το φινάλε συγκέντρωσε τους Coldplay, την παιδική χορωδία PS22 Chorus, τον Emmanuel Kelly, χαρακτήρες από το Sesame Street και τα Muppets. Εκεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το «We Dance», ένα νέο τραγούδι που έγραψαν οι Coldplay ειδικά για την περίσταση, ενώ στις οθόνες του σταδίου κυριάρχησε ένα μήνυμα γύρω από την αγάπη, την ενότητα και την κοινωνική δράση.

Πέρα από το θέαμα, ένας εκπαιδευτικός σκοπός

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από τη Global Citizen και συνδέθηκε με το FIFA Global Citizen Education Fund, το οποίο χρηματοδοτεί προγράμματα εκπαίδευσης και πρόσβασης στο ποδόσφαιρο για παιδιά σε υποβαθμισμένες κοινότητες.

Ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο της διοργάνωσης διατέθηκε στο ταμείο, το οποίο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είχε ξεπεράσει μετά τον τελικό τα 60 εκατομμύρια δολάρια. Χρηματοδοτήσεις είχαν ήδη δοθεί σε 58 οργανώσεις από 20 χώρες, με δράσεις που υπολογίζεται ότι επηρεάζουν περίπου 400.000 παιδιά.

Η Madonna είχε χαρακτηρίσει τη συμμετοχή της ιδιαίτερα σημαντική, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς εκπαίδευση τα παιδιά στερούνται ευκαιρίες πριν ακόμη μπορέσουν να τις διεκδικήσουν.

Η Shakira συνέδεσε τη μουσική παρουσία της με τη μακρόχρονη κοινωνική της δράση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σε όλη μου τη ζωή έκανα δύο πράγματα: έγραφα τραγούδια και έχτιζα σχολεία».

Οι BTS, από την πλευρά τους, περιέγραψαν τη μουσική ως μια παγκόσμια γλώσσα ελπίδας και αρμονίας, ικανή να συνδέσει εκατομμύρια ανθρώπους γύρω από έναν κοινό σκοπό.

Ο Chris Martin είχε παρουσιάσει εξαρχής τη φιλοσοφία του show ως μια γιορτή όπου «όλοι είναι προσκεκλημένοι», ενώ ο επικεφαλής της Global Citizen, Hugh Evans, δήλωσε μετά την ολοκλήρωσή του ότι στόχος ήταν το κοινό να διασκεδάσει, αλλά και να αντιληφθεί το μήνυμα ενότητας και αγάπης που βρισκόταν στον πυρήνα της παραγωγής.

Wayne Rooney: «Μου φάνηκε χάλια»

Η υποδοχή, ωστόσο, δεν ήταν καθολικά θετική. Ο Wayne Rooney έδωσε ίσως την πιο απόλυτη και πολυσυζητημένη αντίδραση κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του BBC: «Μου αρέσουν πολλοί από τους καλλιτέχνες, αλλά μου φάνηκε χάλια».

Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής διευκρίνισε ότι του αρέσουν ο Burna Boy, ο Justin Bieber και η Shakira, αλλά θεώρησε το θέαμα πολύ χαμηλό και παραδέχθηκε ότι απλώς περίμενε να ξαναρχίσει ο αγώνας.

Ακόμη πιο επιθετικός ήταν ο Robert Smith των The Cure, ο οποίος είχε εκφράσει την αντίθεσή του πριν από την πραγματοποίηση του show. Ο Smith ξεκαθάρισε ότι δεν επιτιθόταν προσωπικά στον Chris Martin ή στους καλλιτέχνες, αλλά στην ίδια την ιδέα ενός Super Bowl τύπου θεάματος μέσα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στον τρόπο με τον οποίο η FIFA το παρουσίαζε ως γεγονός με παγκόσμιο κοινωνικό όραμα.

Οι κριτικοί διχάστηκαν

Η βασική ένσταση πολλών κριτικών δεν αφορούσε τόσο την ποιότητα των καλλιτεχνών όσο την υπερβολική συγκέντρωση ιδεών και προσώπων. Το Variety παρατήρησε ότι Madonna, BTS, Bieber και Shakira είχαν στη διάθεσή τους δύο λεπτά ή λιγότερο, με αποτέλεσμα οι εμφανίσεις τους να τελειώνουν σχεδόν πριν προλάβουν να αναπτυχθούν.

Το Time έκρινε ότι το πρώτο halftime show του Μουντιάλ επιχείρησε να κάνει υπερβολικά πολλά, χωρίς τελικά να καταφέρει να δώσει ουσιαστικό βάθος σε όσα παρουσίαζε. Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση του Pitchfork, το οποίο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ασύνδετο και υπερβολικά κατασκευασμένο, θεωρώντας ότι η λαμπερή παραγωγή δεν κατάφερε να αποκτήσει πραγματική σχέση με την αυθεντική ενέργεια των φιλάθλων.

Το New Yorker αναγνώρισε την τεχνική αρτιότητα και ορισμένες πιο ανθρώπινες στιγμές, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η υπερβολική λάμψη και τα γενικόλογα μηνύματα ενότητας μπορούν από μόνα τους να δημιουργήσουν πραγματική συγκίνηση.

Υπήρξαν όμως και θετικότερες αναγνώσεις. Το GQ είδε το πρόγραμμα ως μια τολμηρή και χαρούμενη γιορτή, που συνδύαζε την pop μουσική, το χιούμορ των Muppets και τη συγκίνηση μιας παιδικής χορωδίας. Η παρουσίαση της Shakira και του Burna Boy, η επιστροφή της Madonna σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια της και η απρόσμενα λιτή εμφάνιση του Bieber ξεχώρισαν ως οι στιγμές που έδωσαν διαφορετικές αποχρώσεις σε ένα κατά τα άλλα καταιγιστικό πρόγραμμα.

Ένα πείραμα που πιθανότατα θα συνεχιστεί

Το πρώτο halftime show στην ιστορία τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου απέδειξε ότι η FIFA θέλει πλέον να αντιμετωπίζει το μεγάλο παιχνίδι όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά ως ολοκληρωμένο παγκόσμιο προϊόν ψυχαγωγίας.

Από τη μία πλευρά, η συνύπαρξη καλλιτεχνών από διαφορετικές χώρες και γενιές, η τεράστια παραγωγή και η σύνδεση με έναν εκπαιδευτικό σκοπό δημιούργησαν ένα πραγματικά ιστορικό τηλεοπτικό γεγονός. Από την άλλη, το ασφυκτικό πρόγραμμα και η προσπάθεια να χωρέσουν ταυτόχρονα μουσική, τηλεόραση, ποδόσφαιρο, κοινωνικά μηνύματα και προωθητικές εμφανίσεις άφησαν την αίσθηση ενός θεάματος που δεν πρόλαβε να αναπνεύσει.

Ίσως, τελικά, το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι αν το πρώτο World Cup halftime show ήταν επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Είναι ότι άνοιξε επίσημα μια συζήτηση που θα ακολουθεί πλέον κάθε μεγάλο τελικό: πόση επιπλέον ψυχαγωγία χρειάζεται πραγματικά το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου;