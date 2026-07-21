Η Sony Music κλιμακώνει τη δικαστική της σύγκρουση με την Udio, καταθέτοντας νέα αγωγή για πνευματικά δικαιώματα και υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποίησε χωρίς άδεια 30.117 προστατευόμενες ηχογραφήσεις για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Η δεύτερη αγωγή κατατέθηκε στις 20 Ιουλίου στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης από τη Sony Music Entertainment και εννέα συνδεδεμένες δισκογραφικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Arista Records και LaFace Records. Εναγόμενη είναι η Uncharted Labs, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την Udio.

Στον κατάλογο των ηχογραφήσεων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται τραγούδια διαφορετικών εποχών και μουσικών ειδών, από το «Hound Dog» του Elvis Presley και το «Say My Name» των Destiny’s Child, μέχρι το «As It Was» του Harry Styles. Στα έργα της υπόθεσης βρίσκονται επίσης ηχογραφήσεις καλλιτεχνών όπως η Britney Spears, ο Johnny Cash και η Beyoncé.

Πώς εντοπίστηκαν οι 30.117 ηχογραφήσεις

Η Sony Music είχε κινηθεί για πρώτη φορά νομικά κατά της Udio τον Ιούνιο του 2024, μαζί με άλλες μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Η αρχική αγωγή αφορούσε 333 συγκεκριμένες ηχογραφήσεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως ενδεικτικά παραδείγματα της φερόμενης παραβίασης.

Κατά τη διαδικασία ανταλλαγής αποδεικτικών στοιχείων, η Sony απέκτησε ελεγχόμενη πρόσβαση στα δεδομένα εκπαίδευσης της Udio. Σύμφωνα με τη νέα αγωγή, η δισκογραφική χρησιμοποίησε την τεχνολογία αναγνώρισης ήχου και δημιουργίας «ηχητικών αποτυπωμάτων» της Audible Magic, εντοπίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία που αντιστοιχούσαν σε ηχογραφήσεις τις οποίες η ίδια ή οι θυγατρικές της κατέχουν ή διαχειρίζονται.

Από αυτά τα αποτελέσματα επιλέχθηκαν οι 30.117 ηχογραφήσεις που περιλαμβάνονται στη νέα υπόθεση. Η Sony υποστηρίζει μάλιστα ότι ακόμη και αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος του συνολικού υλικού της που φέρεται να βρέθηκε στα δεδομένα εκπαίδευσης της Udio.

Γιατί κατατέθηκε δεύτερη αγωγή

Η Sony είχε επιχειρήσει να προσθέσει τις χιλιάδες αυτές ηχογραφήσεις στην αρχική υπόθεση. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν επέτρεψε τη διεύρυνση της πρώτης αγωγής, η οποία παρέμεινε περιορισμένη στα 333 έργα.

Η απόφαση δεν σήμαινε ότι η Sony δεν μπορούσε να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις υπόλοιπες ηχογραφήσεις, αλλά ότι δεν ήταν απαραίτητο να το κάνει μέσα στην ήδη υπάρχουσα δίκη. Έτσι, η εταιρεία επέλεξε να ανοίξει ξεχωριστή υπόθεση για τα 30.117 έργα.

Οι κατηγορίες για «κατέβασμα» μουσικής από το YouTube

Η αγωγή δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των ηχογραφήσεων για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Sony ισχυρίζεται ότι η Udio απέκτησε μεγάλο μέρος του υλικού πραγματοποιώντας stream ripping από το YouTube, δηλαδή εξάγοντας και αποθηκεύοντας τον ήχο από βίντεο χωρίς την άδεια των δικαιούχων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία που παρέκαμπταν τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας του YouTube. Για τον λόγο αυτό, η Sony επικαλείται τόσο τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων όσο και τον αμερικανικό νόμο Digital Millennium Copyright Act.

Η Udio έχει παραδεχθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης υπόθεσης ότι τα μοντέλα της εκπαιδεύτηκαν με πολύ μεγάλες ποσότητες ηχογραφήσεων, στις οποίες πιθανότατα περιλαμβανόταν και υλικό των εναγόντων. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η χρήση προστατευόμενης μουσικής για την εκπαίδευση των μοντέλων της καλύπτεται από την αρχή του fair use, της θεμιτής δηλαδή χρήσης σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία.

Τι ζητά η Sony Music

Η Sony ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει στην Udio να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις ηχογραφήσεις της χωρίς άδεια, καθώς και να επιδικάσει αποζημιώσεις για τις φερόμενες παραβιάσεις.

Η αγωγή προβλέπει αποζημίωση έως και 150.000 δολάρια για κάθε έργο, εφόσον αποδειχθεί εκούσια παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και έως 2.500 δολάρια για κάθε περίπτωση παράκαμψης τεχνολογικών μέτρων προστασίας. Σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο, το ανώτατο ποσό μόνο για τις 30.117 ηχογραφήσεις θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένα δικαστήριο θα επιδικάσει τελικά το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό.

Η Sony ακολουθεί διαφορετικό δρόμο

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή η Universal Music Group και η Warner Music Group έχουν ήδη επιλέξει να συμβιβαστούν με την Udio και να συνεργαστούν μαζί της για την ανάπτυξη νέων, αδειοδοτημένων υπηρεσιών δημιουργίας μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Universal ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Udio τον Οκτώβριο του 2025, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα η Warner Music Group γνωστοποίησε ότι έλυσε τη δική της δικαστική διαφορά και συμφώνησε στη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας βασισμένης σε νόμιμα αδειοδοτημένο μουσικό υλικό.

Η Sony παραμένει, επομένως, η μοναδική από τις τρεις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες που δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Udio. Η νέα αγωγή δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, επιλέγει να συνεχίσει τη σύγκρουση και να ζητήσει από τα δικαστήρια να καθορίσουν τα όρια ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη, την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία της μουσικής δημιουργίας.