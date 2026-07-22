Ο Jack Savoretti παρουσιάζει το επίσημο video για το «The One», μεταφέροντας στη μεγάλη σκηνή του Royal Albert Hall ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία, αυθορμητισμό και την αίσθηση μιας νύχτας που μπορεί να οδηγήσει οπουδήποτε.

Το «The One» προέρχεται από το ένατο studio album του, «We Will Always Be The Way We Were».

Μια νυχτερινή διαδρομή προς το άγνωστο

Ο Savoretti έχει συνδέσει το «The One» με τη δεκαετία του ’90 και ιδιαίτερα με εκείνες τις αυθόρμητες νυχτερινές διαδρομές κατά τις οποίες κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πού πηγαίνει ή πώς θα τελειώσει η βραδιά.

Η ιστορία του τραγουδιού περιγράφει την ένταση μιας στιγμής: δύο άνθρωποι μπαίνουν στο αυτοκίνητο, αφήνουν πίσω τους όσα γνωρίζουν και αποδέχονται ότι πιθανότατα θα μπλέξουν σε κάποια περιπέτεια! Ο «ένας» του τίτλου είναι εκείνος ο άνθρωπος με τον οποίο θα επέλεγες να χαθείς, να κάνεις λάθη και να συνεχίσεις τη διαδρομή, ακόμη κι όταν γνωρίζεις ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν!

Η νοσταλγία του τραγουδιού δεν αφορά απλώς μια συγκεκριμένη μουσική εποχή. Ανακαλεί έναν τρόπο ζωής πριν από τους χάρτες στα κινητά, τις συνεχείς ειδοποιήσεις και την ανάγκη να είναι κάθε στιγμή προγραμματισμένη. Μια εποχή κατά την οποία μια νυχτερινή έξοδος μπορούσε να εξελιχθεί χωρίς σχέδιο και η διαδρομή είχε συχνά μεγαλύτερη σημασία από τον προορισμό.

Το Royal Albert Hall μετατρέπεται στο σκηνικό του video

Αντί να δημιουργήσει μια συμβατική κινηματογραφική ιστορία με αυτοκίνητα και νυχτερινούς δρόμους, ο Jack Savoretti επέλεξε να συνδέσει το «The One» με τη ζωντανή εμπειρία. Το επίσημο video βασίζεται στην εμφάνισή του στο Royal Albert Hall και μεταφέρει την ενέργεια της σκηνής, την παρουσία της μπάντας και την αντίδραση του κοινού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Emiliano Bechi Gabrielli.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έχει ξεχωριστή σημασία. Ο Savoretti έχει χαρακτηρίσει τις εμφανίσεις του στο Royal Albert Hall από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, θυμούμενος ότι στα πρώτα του βήματα περνούσε έξω από το κτίριο και αναρωτιόταν αν θα κατάφερνε ποτέ να εμφανιστεί εκεί.

Δύο δεκαετίες αργότερα, επέστρεψε όχι απλώς για μια αναδρομή στις παλιές επιτυχίες του, αλλά για να παρουσιάσει ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ μαζί με τους ανθρώπους που τον συνόδευσαν στα πρώτα χρόνια της μουσικής του πορείας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το «The One» αποκτά μεγαλύτερη διάσταση. Η προσωπική ιστορία δύο ανθρώπων μετατρέπεται σε ένα μεγάλο συναυλιακό ρεφρέν, με ολόκληρη την αίθουσα να συμμετέχει στην αίσθηση μιας κοινής ανάμνησης.

Ένα άλμπουμ που κλείνει τον κύκλο

Το «We Will Always Be The Way We Were» κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου 2026 και περιλαμβάνει 13 τραγούδια. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα «Do It For Love», «Only Gonna Cry For You», «I Hear You Calling», «Tempting Fate» με την KT Tunstall και το «The One», το οποίο βρίσκεται στην προτελευταία θέση του δίσκου.

Ο Jack Savoretti έχει περιγράψει τη συγκεκριμένη δουλειά ως ένα άλμπουμ που ολοκληρώνει έναν κύκλο. Έπειτα από δίσκους με πιο συγκεκριμένη θεματική ταυτότητα, όπως το ευρωπαϊκό «Europiana» και το ιταλόφωνο «Miss Italia», επέστρεψε στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούσε όταν ξεκινούσε τη μουσική του διαδρομή στο Δυτικό Λονδίνο.

Για τις ηχογραφήσεις συνεργάστηκε ξανά με φίλους και μουσικούς από εκείνη την πρώτη περίοδο, έχοντας πλέον την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση που, όπως παραδέχεται, δεν διέθετε όταν ήταν νεότερος. Το αποτέλεσμα συνδέει την ωριμότητα του σημερινού Savoretti με την αμεσότητα και την ελευθερία των πρώτων του χρόνων.

Το «The One» ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την ιδέα. Κοιτάζει προς τα πίσω χωρίς να προσπαθεί να αναπαραστήσει τεχνητά το παρελθόν. Κρατά την αίσθηση των νεανικών νυχτερινών διαδρομών, αλλά την αφηγείται από την οπτική ενός ανθρώπου που γνωρίζει πλέον πόσο σπάνιο είναι να βρεις εκείνον με τον οποίο αξίζει πραγματικά να χαθείς.

Η νέα περιοδεία ξεκινά από την Αθήνα

Το επίσημο video φτάνει λίγους μήνες πριν από την έναρξη της μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας του Jack Savoretti για το «We Will Always Be The Way We Were».

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 από την Αθήνα και το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και θα συνεχιστεί σε ακόμη δέκα ευρωπαϊκές χώρες, πριν περάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το ελληνικό κοινό θα έχει έτσι την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά το «The One» και τα υπόλοιπα τραγούδια του νέου άλμπουμ.