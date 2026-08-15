Η Sofia Camara παρουσιάζει το νέο της single “Best Friend”, μια συναισθηματική pop μπαλάντα για εκείνη τη δύσκολη στιγμή όπου μια φιλία μετατρέπεται σε κάτι περισσότερο και, όταν όλα τελειώσουν, η απώλεια δεν αφορά μόνο έναν έρωτα αλλά και τον άνθρωπο που υπήρχε στη ζωή σου πριν από αυτόν.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου μέσω της 21 Entertainment Group και της Universal Music Canada, με διεθνή υποστήριξη από Mercury Records και Polydor, και συνοδεύεται από official music video.

Όταν μαζί με τον έρωτα χάνεται και η φιλία

Στο “Best Friend”, η Sofia Camara εστιάζει σε μια πλευρά ενός χωρισμού που συχνά μένει στο περιθώριο: την απώλεια της φιλίας που υπήρχε πριν μπουν στη μέση τα ερωτικά συναισθήματα.

Το τραγούδι δεν αντιμετωπίζει τον χωρισμό μόνο ως το τέλος μιας σχέσης. Υπάρχει και η επίγνωση ότι μαζί με τον σύντροφο χάνεται ένας άνθρωπος που κάποτε ήταν φίλος, κάτι που κάνει την απομάκρυνση ακόμη πιο περίπλοκη.

Η ίδια η Camara εξηγεί ότι το τραγούδι αφορά τη στιγμή που καταλαβαίνεις πως το να αγαπάς πραγματικά κάποιον μπορεί να σημαίνει ότι θέλεις το καλύτερο γι’ αυτόν, ακόμη κι όταν εσύ δεν βρίσκεσαι πλέον μέσα στη δική του ιστορία. Παρά το τέλος, όπως σημειώνει, υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους δεν παύεις ποτέ να αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη επειδή πέρασαν από τη ζωή σου.

Συνεργασία με τον JP Saxe και παραγωγή του Mike Wise

Το “Best Friend” συνυπογράφουν η Sofia Camara, ο Καναδός singer-songwriter JP Saxe, καθώς και οι Ryan Marrone, Alex Sutton και TJ Whitelaw.

Την παραγωγή ανέλαβε ο Mike Wise, σταθερός συνεργάτης της Camara, ενώ ιδιαίτερο ρόλο στον ήχο του τραγουδιού παίζει η ενορχήστρωση των εγχόρδων από τον Will L’amoureux.

Η παραγωγή παραμένει σχετικά συγκρατημένη, ώστε να αφήνει χώρο στη φωνή της Camara και στη συναισθηματική ένταση της σύνθεσης. Τα έγχορδα ανοίγουν σταδιακά τον ήχο και ενισχύουν τη δραματικότητα χωρίς να μετατρέπουν το τραγούδι σε υπερβολικά φορτωμένη power ballad.

Από την Πορτογαλία και το Τορόντο στη διεθνή pop σκηνή

Η Sofia Camara γεννήθηκε στην Πορτογαλία και μεγάλωσε στο Τορόντο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη παρουσία εκτός Καναδά.

Το “Who Do I Call Now? (Hellbent)” αποτέλεσε μια από τις κυκλοφορίες που τη σύστησαν σε ευρύτερο διεθνές κοινό, ενώ το “Girls Like You” έφτασε στο Top 5 του καναδικού ραδιοφώνου και παρέμεινε περισσότερες από 20 εβδομάδες στο Billboard Canadian Hot 100. Μέσα στο 2026 απέσπασε επίσης υποψηφιότητα στα JUNO Awards στην κατηγορία Breakthrough Artist/Group of the Year.

Με το “Best Friend”, η Sofia Camara συνεχίζει αυτή την ανοδική διαδρομή χωρίς να εγκαταλείπει εκείνο που βρίσκεται μέχρι στιγμής στον πυρήνα της τραγουδοποιίας της: ιστορίες σχέσεων που δεν προσπαθούν να κρύψουν τις πιο άβολες και αντιφατικές πλευρές τους.