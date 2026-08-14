Η Antigoni παρουσιάζει το official music video του «Gia Panta Nai (Per Sempre Sí)», της ελληνοϊταλικής συνεργασίας της με τον Sal Da Vinci.

Το clip κυκλοφόρησε στις 13 Αυγούστου, περίπου έναν μήνα μετά την πρώτη εμφάνιση του τραγουδιού στις ψηφιακές πλατφόρμες, και δεν χρησιμοποιεί κάποιο σκηνοθετημένο γαμήλιο σκηνικό. Η κάμερα βρέθηκε στον πραγματικό γάμο της αδελφής της Antigoni, καταγράφοντας οικογένεια, μουσική, χορό και στιγμές μιας πραγματικής γιορτής.

Από το «Per Sempre Sì» στο «Για Πάντα Ναι»

Το «Gia Panta Nai (Per Sempre Sí)» είναι η ελληνόφωνη και δίγλωσση εκδοχή του «Per Sempre Sì», με το οποίο ο Sal Da Vinci κέρδισε το Festival di Sanremo 2026 και στη συνέχεια εκπροσώπησε την Ιταλία στη Eurovision της Βιέννης.

Η Antigoni, που την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Κύπρο με το “JALLA”, είχε ξεχωρίσει το ιταλικό τραγούδι κατά τη διάρκεια της Eurovision και θέλησε να το μεταφέρει στη δική της γλώσσα. Έτσι γεννήθηκε μια εκδοχή που συνδυάζει ελληνικά και ιταλικά, με τους δύο καλλιτέχνες να μοιράζονται τα φωνητικά.

Στα credits της νέας εκδοχής εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η ίδια η Antigoni Buxton και η Βίκυ Γεροθόδωρου στους δημιουργούς των στίχων, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν οι Adriano Pennino, Itaca και Trey Qua.

Ένα τραγούδι για το «ναι» που θέλει να κρατήσει για πάντα

Ο πυρήνας του τραγουδιού παραμένει η υπόσχεση μιας αγάπης που θέλει να αντέξει στον χρόνο.

Το ελληνικό και το ιταλικό στοιχείο εναλλάσσονται φυσικά, καθώς το «για πάντα ναι» συναντά το «per sempre sì» μέσα σε μια ιστορία για δύο ανθρώπους που επιλέγουν να συνεχίσουν μαζί, παρά την αβεβαιότητα του μέλλοντος.

Η συγκεκριμένη θεματική απέκτησε μάλιστα μια απρόσμενα προσωπική διάσταση για την Antigoni. Την περίοδο που ετοιμαζόταν η ελληνική εκδοχή, η αδελφή της Sophia παντρευόταν τον σύντροφό της Oli, με την ίδια την τραγουδίστρια να βλέπει σε αυτόν τον γάμο μια πραγματική συνάντηση των δύο πολιτισμών που εκπροσωπεί το τραγούδι: μιας Ελληνοκύπριας νύφης και ενός Ιταλού γαμπρού!

Η φωτογραφία του πραγματικού ζευγαριού είχε ήδη χρησιμοποιηθεί και στο artwork της κυκλοφορίας.

Ο πραγματικός γάμος γίνεται τώρα music video

Η σύνδεση αυτή ολοκληρώνεται τώρα με το επίσημο videoclip.

Αντί να αναπαραστήσουν μια γαμήλια ιστορία με ηθοποιούς, η Antigoni και ο Sal Da Vinci χρησιμοποιούν εικόνες από τον ίδιο τον γάμο, μετατρέποντας μια οικογενειακή στιγμή σε μέρος της επίσημης οπτικής ταυτότητας του τραγουδιού. Μια ημέρα γεμάτη οικογένεια, αγάπη, μουσική και χορό, είναι τα στοιχεία του βίντεο κλιπ που ταιριάζουν απόλυτα με το νόημα του «Για Πάντα Ναι».

Έτσι, μια συνεργασία που ξεκίνησε από τη Eurovision και από την επιθυμία της Antigoni να δώσει ελληνική φωνή στο «Per Sempre Sì» καταλήγει σε κάτι πολύ πιο προσωπικό: ένα τραγούδι για την υπόσχεση του «για πάντα» να συνοδεύεται από εικόνες δύο ανθρώπων που μόλις έδωσαν πραγματικά αυτή την υπόσχεση…!