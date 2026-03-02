Η Ιταλία ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής της για τη Eurovision, με τον Sal Da Vinci να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τη Βιέννη μετά τη νίκη του στο Festival di Sanremo 2026 με το τραγούδι «Per sempre sì».

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά, ο νικητής του Sanremo έχει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την Ιταλία στη Eurovision και ο Sal Da Vinci αποδέχθηκε την πρόταση της RAI, κλειδώνοντας έτσι τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό.

Ο Sal Da Vinci είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιταλικής σκηνής, με πολυετή παρουσία στη μουσική και το θέατρο. Με έντονη σκηνική ταυτότητα και έμφαση στη μελωδία, έχει ταυτιστεί με συναισθηματικές ερμηνείες που ακουμπούν στο ιταλικό “cantautorato” αλλά και στη σύγχρονη pop.

Η νίκη του στο Sanremo θεωρήθηκε αποτέλεσμα σταθερής ερμηνευτικής παρουσίας και έντονης σύνδεσης με το κοινό.

Το «Per sempre sì» (μτφρ. «Για πάντα ναι») είναι μια δραματική ιταλική μπαλάντα που χτίζεται γύρω από το πιάνο και τα έγχορδα, με σταδιακή κορύφωση. Θεματικά περιστρέφεται γύρω από την απόλυτη δέσμευση, την αγάπη και την επιλογή να μένεις, παρά τις δυσκολίες.

Η σύνθεση ακολουθεί τη γνωστή ιταλική σχολή: μελωδία στο προσκήνιο, καθαρή φωνητική γραμμή και συναισθηματική κορύφωση στο τελευταίο ρεφρέν, στοιχεία που παραδοσιακά λειτουργούν καλά τόσο σε επιτροπές όσο και σε τηλεψηφοφορία.

Η Ιταλία, ως μέλος των Big Five, προκρίνεται απευθείας στον τελικό. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να διατηρήσει υψηλές θέσεις στον πίνακα, συχνά με καλλιτεχνικά «σοβαρές» προτάσεις.

Με το «Per sempre sì», η χώρα φαίνεται να επενδύει ξανά σε μια καθαρή ιταλική ταυτότητα, χωρίς εκπτώσεις στον ήχο ή στη γλώσσα, κάτι που έχει αποδειχθεί στρατηγικά επιτυχημένο στο παρελθόν.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η “μπαλαντική” φύση του τραγουδιού θα ξεχωρίσει μέσα σε ένα πιθανώς πιο ποπ ή ηλεκτρονικό lineup.

