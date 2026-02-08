Το «JALLA» της Antigoni κυκλοφόρησε επίσημα και είναι πλέον διαθέσιμο, μαζί με το επίσημο βιντεοκλίπ. Η πρώτη παρουσίαση έγινε από τον κυπριακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα (ΡΙΚ) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια το τραγούδι “ανέβηκε” και στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Η Κύπρος, λοιπόν, μπαίνει δυνατά στη σεζόν με μια συμμετοχή που είχε ήδη κεντρίσει την περιέργεια από την ανακοίνωση της Antigoni, αλλά τώρα -με το τραγούδι στη δημοσιότητα- αρχίζει το πραγματικό “τεστ” της πορείας προς τη Βιέννη.

Μικρή πρώτη εικόνα για το ύφος

Το «JALLA» ακούγεται σαν κομμάτι που ποντάρει στην ένταση και στον ρυθμό, με καθαρό, σύγχρονο ποπ αποτύπωμα και ρεφρέν που μένει. Σε πρώτο κύμα αντιδράσεων από fans και sites του χώρου, το τραγούδι σχολιάζεται κυρίως για την ενέργεια και το πόσο “τηλεοπτικά” μπορεί να σταθεί πάνω στη σκηνή.

“Jalla”: τι σημαίνει και γιατί έχει ενδιαφέρον ως τίτλος

Ο τίτλος «JALLA» έχει ήδη σηκώσει κουβέντα, καθώς σε κυπριακά δημοσιεύματα αποδίδεται ως λέξη/έκφραση που παραπέμπει στο “πάμε/έλα” (και γενικότερα σε μια προτροπή με ένταση και κίνηση), κάτι που ταιριάζει με τον χαρακτήρα ενός τραγουδιού που θέλει να σου τραβήξει την προσοχή από την πρώτη ακρόαση.

Το βίντεο έχει γυριστεί στην Κύπρο και “κουβαλά” τοπικό χρώμα/αναφορές, κάτι που δείχνει πρόθεση να παρουσιαστεί μια συμμετοχή με σαφή ταυτότητα και όχι απλώς ένα γενικό ποπ βίντεο.

Από εδώ και πέρα, το μεγάλο στοίχημα είναι το staging: πώς η ενέργεια του «JALLA» θα μεταφραστεί σε τρία λεπτά δυνατής εικόνας στη Βιέννη. Και επειδή η κυκλοφορία έγινε σχετικά νωρίς, η κυπριακή ομάδα έχει χρόνο να “δέσει” σκηνική ιδέα, κάμερες και κορυφώσεις.