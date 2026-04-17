Εν αναμονή του νέου δίσκου του, το GR 2.0 είναι το πρώτο single του Γιάννη Χατζή που κυκλοφορεί.

Σε στίχους και μουσική του ίδιου, έχοντας προσκεκλημένο ερμηνευτή τον Μανώλη Φάμελλο, περιγράφει σε κωδικοποιημένη μορφή μια εντελώς φανταστική, συλλογική, βιωματική εμπειρία – περιπέτεια, ωδή στο ταξίδι, μα ποτέ στον προορισμό.

“Δεν είν’ στραβός ο γιαλός, με τα βοτσαλάκια

Ούτε και κλαίνε για μας τα καημένα τα καβουράκια.

Στραβά αρμενίζουμε εμείς, δίχως πυξίδα

Στο άγνωστο ένα ταξίδι με βάρκα που την λεν ελπίδα.”

——————————–

Ο Γιάννης Χατζής, αν και ζει στην Ολλανδία, κυκλοφόρησε το 2020 στην Ελλάδα τον πρώτο του δίσκο *transit*, με δική του μουσική, στίχους και ερμηνεία, σε παραγωγή Μανώλη Φάμελλου και Βαγγέλη Μαρκαντώνη, που περιλαμβάνει εννέα αληθινές ιστορίες.

Το 2023 ακολούθησε το *Vertigo*, με πιο ροκ ύφος και ξένες επιρροές, σε δική του δημιουργία και παραγωγή Kos K., με 12 ιστορίες εμπνευσμένες από τη γρήγορη, αβέβαιη καθημερινότητα.

Το 2026 ετοιμάζει τον δίσκο *detour* (redmill records), όπου κάθε τραγούδι θα ερμηνεύεται από διαφορετικό προσκεκλημένο καλλιτέχνη.