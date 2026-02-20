Νατάσσα Μποφίλιου και Μανώλης Φάμελλος, συναντιούνται για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Θησείον!

“Για εμάς οι μήνες φεύγουν πίσω, όμως όλα εξακολουθούν να είναι μπροστά.

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα επιστρέφουμε συνεχώς σε αυτά τα τραγούδια. Ψάχνοντας βαθύτερα μέσα τους, τα φέρνουμε ακόμη πιο κοντά μας.

Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για μια νέα, ζωντανή, ακουστική εκδοχή του δίσκου μας, πιο κοντά στην καρδιά των τραγουδιών.

Αυτή η εκδοχή γίνεται ο πυρήνας της μουσικής μας συνάντησης.

Γύρω της, τραγούδια από το παρελθόν μας, αγαπημένα του κοινού, αλλά και άλλα που ακόμη αναζητούν τη θέση τους στο μέλλον. Όλα μαζί, σαν μια ενιαία αφήγηση που δεν είναι παρά η κοινή μας ιστορία,

όπως τη φανταζόμαστε από την αρχή.

Με αφορμή την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ μας σε βινύλιο, θα συναντηθούμε για δύο μόνο Δευτερότριτα, στις 23-24 και 30-31 Μαρτίου στο Θέατρο Θησείον.

Στο κέντρο μιας νοητής φωτιάς και μιας ανοιχτής παρέας που σχηματίζεται κάθε φορά που βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους που μας δένει μια βαθιά συνάφεια, που δεν είναι μονάχα μουσική.

Ξαναπιάνουμε το νήμα για να βρούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Γιατί εκεί που όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει, υπάρχουν πάντα άλλα τόσα και περισσότερα που μας περιμένουν μπροστά.



Σας περιμένουμε στον μυστικό μας κήπο.

Έξω θα είναι άνοιξη και μέσα καλοκαίρι.”

Νατάσσα – Μανώλης

Μανώλης Φάμελλος – Κιθάρες

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος – Κιθάρες

Στέφανος Δανιηλίδης – Πλήκτρα

Άρης Ζέρβας – Τσέλο

Κωστής Καριτζής – Βιολί

Ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης

Σχεδιασμός Φώτων: Περικλής Μαθιέλης

Φωτογραφίες: Κώστας Αυγούλης

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Ενορχήστρωση: Μανώλης Φάμελλος / Στέφανος Δανιηλίδης

Δευτέρα & Τρίτη 23-24 | 30-31 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Θέατρο Θησείον – Ένα Θέατρο για τις Τέχνες

Τουρναβίτου 7 – Θησείο, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων: 20€ γενική είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr