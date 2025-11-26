Ο Μανώλης Φάμελλος μιλάει ασταμάτητα μέσα από τα τραγούδια του εδώ και πολλά χρόνια, τον περασμένο χειμώνα όμως έδωσε (και κράτησε) έναν όρκο σιωπής πριν κλειστεί οικειοθελώς μέσα στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν για τις ανάγκες της ομώνυμης παράστασης των Χορευτών του Βορρά σε χορογραφία της Τατιάνας Παπαδοπούλου. Αν και δεν του επετράπη να χορέψει, εκεί για πρώτη φορά στα χρονικά του, έγραψε μουσική χωρίς λόγια πάνω σε κάτι που φαντάστηκε παντελώς αυθαίρετα ως μοντέρνα βουβή ταινία τρόμου.

Εκ των υστέρων μοιάζει πάντως η ατμόσφαιρα εγκλεισμού να τον ωφέλησε και τώρα που χειραφετήθηκε όπως και η κεντρική ηρωίδα δε του έργου, σκέφτεται πως στο μέλλον χωρίς να πει ούτε λέξη, θα μπορούσε να δραπετεύσει από αρκετές ακόμα συμβάσεις, καλλιτεχνικές και μη… Για όσους θέλουν να ακούσουν και να φανταστούν περισσότερα, οι συνθέσεις που πλαισίωσαν την παράσταση είναι διαθέσιμες πια σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα (αν και είναι μάλλον απίθανο να τις συναντήσετε στις προθήκες και ίσως χρειαστεί να τις αναζητήσετε κι εσείς μέσα στην σιωπή).

Το Κουκλόσπιτο κυκλοφορεί από την Anima, την νέα ετικέτα της Stay Independent που φιλοδοξεί πέρα από το σύγχρονο έντεχνο ελληνικό τραγούδι να δραστηριοποιηθεί και στο χώρο της ορχηστρικής μουσικής, αναζητώντας την ουσία και όχι διακοσμητικές προτάσεις.