Η Πολυξένη Καράκογλου, η τραγουδοποιός με τον αιχμηρό λόγο και την ευαίσθητη γραφή, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό live στο Caja de Musica παρέα με αγαπημένους καλεσμένους! Οι Κοινοί Θνητοί, με αφορμή το κοινό τους τραγούδι «Μη φοβηθείς», αλλά και οι Στάθης Δρογώσης, Αναστασία Μουτσάτσου και Μανώλης Φάμελλος θα είναι καλεσμένοι της Πολυξένης και μας υπόσχονται ντουέτα – εκπλήξεις!

Παράλληλα η Πολυξένη θα παρουσιάσει τραγούδια από το 4ο κατά σειρά προσωπικό της album με τίτλο «Υπόσχεση» αλλά και τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει από τις προηγούμενες δισκογραφικές της εργασίες («Ο άνθρωπος μπορεί», «Της άνοιξης κολώνια» και άλλα) καθώς και εξαιρετικές διασκευές αγαπημένων της τραγουδιών.

Μουσικοί της συνοδοιπόροι είναι οι Μάριος Ιβάν Παπούλιας (βιολί), Αλέξανδρος Κούρος (τύμπανα), Περικλής Αλιώπης (τρομπέτα), Γιώργος Παππάς (ούτι), Μάριος Μαρνελάκης (μπάσο), Πένυ Σακελλαρίου (πιάνο) και Γιώργος Λαμπάδης (κιθάρα).

Το artwork της αφίσας επιμελήθηκε η Ρουμπίνη Καρέλη ενώ την φωτογράφηση η Mαρίζα Καψαμπέλη.

Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20.00

Caja de Musica

Σινώπης 27 & Μιχαλακοπούλου

Κρατήσεις Τραπεζιών: 6945166085

Είσοδος: 12€

Ελάχιστη κατανάλωση: 6€

Κρατήσεις εισιτηρίων: more.com