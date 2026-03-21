Το ολοκαίνουργιο τραγούδι της Αναστασίας Μουτσάτσου, είναι ένα τραγούδι – καταγγελία. Μια απάντηση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση μέσα από κατεστημένες πεποιθήσεις και στερεότυπα, ενώ το μίσος, ο φόβος και ο θυμός μας βομβαρδίζουν από παντού και ιδιαίτερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας όλους μας στην απομόνωση και τη σιωπή.

Τη μουσική έγραψε ο εξαιρετικός Alex Sid και τους αιχμηρούς και ουσιαστικούς στίχους η Ουρανία Πατέλλη, ένα δημιουργικό δίδυμο που δεν σταματά να μας εκπλήσσει τα τελευταία χρόνια με την ποικιλομορφία των έργων τους και που η μέχρι τώρα συνεργασία τους με την Αναστασία μας έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια.

Ας το ακούσουμε λοιπόν κι ας πιστέψουμε ότι κάποια στιγμή ο καθένας από μας θα βρει τη δύναμη να ακολουθήσει «Τα Καθώς Θέλω» του και όλοι μαζί θα συναντηθούμε στην αγάπη.

Παραγωγή/ ενορχήστρωση/ προγραμματισμός/ πιάνο/ πλήκτρα: Στέφανος Δανιηλίδης

Επιμέλεια παραγωγής: Μανώλης Φάμελλος

Κιθάρες: Alex Sid

Τσέλο: Άρης Ζερβας

Βιολί: Κωστής Καριτζής

Mastering: Γιώργος Δεληγιάννης

Τι σ ενδιαφέρει η ζωή του διπλανού

Ποιον αγαπάει ποιον φιλά και πώς τη βρίσκει

Κρατά τη γνώμη σου ή πες την καποιανού

Πού θα την πιει σαν δυο παγάκια στο ουίσκι

Γιατί τα λόγια είναι μαχαιριά κοφτερά

Ούτε ξεφεύγοντας ούτε εύκολα ξεχνιούνται

Πες μου από πότε έχει δερβέναγα η χαρά

Για όσους αντέχουν στον καθρέφτη να κοιτιούνται

Ο άνθρωπος στον άνθρωπο τι κάνει

Πόσα εγκλήματα στο σώμα του αδερφού

Μίσος αδιάκοπο και άσκοπο φιρμάνι

Αφού στο τέλος χώμα είμαστε αφού

Κάποιοι ν’ ανοίξουν την καρδιά τους δεν μπορούν

Κι άλλοι εισέλθετε φωνάζουν στις αγάπες

Τα καθώς πρέπει στο παιχνίδι δεν χωρούν

Στα καθώς θέλω θα ποντάρω όλες τις μάρκες