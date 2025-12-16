Ακόμη κι αν κάποιος μιλούσε για «εισβολή», η αλήθεια είναι μία:

η Δημοκρατία των Kadebostany κατέλαβε τη σκηνή του Fuzz με τον πιο ευγενικό, φωτεινό και συναισθηματικό τρόπο – και μας παρέσυρε όλους, πρόθυμους πολίτες της, σε μια βραδιά γεμάτη αγάπη, φως και μουσική που δεν ακούγεται απλώς, αλλά βιώνεται.

Παρά τη μεγάλη τους εμπορική απήχηση και τη διεθνή αναγνώριση, οι Kadebostany παραμένουν βαθιά προσηλωμένοι στην άμεση, ανθρώπινη επαφή με το κοινό. Κοιτούν τον κόσμο στα μάτια, του μιλούν, τον αγκαλιάζουν μουσικά. Κι αυτή ακριβώς η σχέση – αληθινή, ζεστή, ανεπιτήδευτη – είναι η μυστική συνταγή που μας κάνει να τους αγαπάμε όλο και περισσότερο και να τους θέλουμε κοντά μας ξανά και ξανά. Δεν τους χορταίνουμε.

Τη βραδιά του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου άνοιξαν οι Seven of Hearts, με φουλ μπάντα και μια εμφάνιση απόλυτα αντάξια της περίστασης. Με δυναμισμό, συνοχή και καθαρό ήχο, έθεσαν τον τόνο της βραδιάς, κερδίζοντας το κοινό και αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα σχήμα με ταυτότητα, ενέργεια και ξεκάθαρη προοπτική.

Με neo-ethnic, ritual boho αναφορές και έντονο tribal στοιχείο, το σκηνικό και το ντύσιμο των καλλιτεχνών ενίσχυσαν τον τελετουργικό χαρακτήρα του live και την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου οπτικοακουστικού σύμπαντος. Η σκηνή, φωτισμένη από αμέτρητα κεριά, δημιουργούσε μια σχεδόν μυσταγωγική ατμόσφαιρα, ενώ το light show – δουλεμένο με ακρίβεια και φαντασία – συνόδευε κάθε κομμάτι σαν να αφηγείται τη δική του ιστορία.

Η σκηνική κίνηση, κομψή και φορτισμένη ένταση, λειτουργούσε οργανικά μέσα στο σύνολο του show, μετατρέποντας τη συναυλία σε ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό ταξίδι. Τα πολύχρωμα κοστούμια, στα όρια του, συμπλήρωναν ιδανικά την αισθητική της βραδιάς.

Ο Guillaume ήταν καθηλωτικός, σε εξαιρετική φόρμα, απόλυτα κυρίαρχος της σκηνής. Ο Alex Sid συγκίνησε βαθιά — τόσο με το νέο τους τραγούδι Walk a Mile όσο και με την ερμηνεία του στο Θάλασσα του Νίκου Πορτοκάλογλου: μια στιγμή έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, που ένωσε κοινό και καλλιτέχνες σε μία κοινή ανάσα. Φυσικά, δεν έλειψαν και οι μεγάλες τους επιτυχίες, με το κοινό να τραγουδά και να παρασύρεται στους ρυθμούς των Castle in the Snow, Mind if I Stay, Early Morning Dreams, Crazy in Love, Take Me to the Moon και Elephant in the Room, σε στιγμές απόλυτης σύνδεσης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στις δύο εντυπωσιακές τραγουδίστριες του σχήματος, που έδωσαν ξεχωριστή δυναμική και βάθος στη συναυλία. Η Καναδή Gabrielle (Laberge), με την εκφραστική φωνή της αλλά και το βιολί της, πρόσθεσε μια λυρική, σχεδόν κινηματογραφική διάσταση στον ήχο των Kadebostany, ενώ η Ουκρανή Naile Ibraimova καθήλωσε με την ένταση, την παρουσία και την αμεσότητά της. Συνολικά, η μπάντα εμφανίστηκε εξαιρετικά δεμένη, με επικοινωνία και ενέργεια που μεταδιδόταν αβίαστα στο κοινό.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας The Outsider World Tour, η οποία επίσημα ξεκινά το 2026, με την Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους πρώτους σταθμούς της, σε πέντε διαφορετικές πόλεις. Έτσι, το ελληνικό κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει πρώτο τα νέα τραγούδια του συγκροτήματος, αλλά και να απολαύσει όλες τις αγαπημένες, χαρακτηριστικές επιτυχίες τους.

Φυσικά, η ενέργεια στο κατάμεστο Fuzz ανέβαινε διαρκώς, μετατρέποντας τη βραδιά σε γιορτή. Από εκείνες τις νύχτες που σου θυμίζουν γιατί αγαπάς τη μουσική — και που σε προετοιμάζουν ψυχικά για τα όμορφα Χριστούγεννα που πλησιάζουν.

Οι Kadebostany δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα.

Είναι μια εμπειρία.

Κι εμείς, με χαρά και συγκίνηση, δηλώνουμε για άλλη μια φορά πολίτες αυτής της Δημοκρατίας – και ανυπομονούμε ήδη για την επόμενη συνάντηση…