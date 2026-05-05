Δέκα Χρόνια Κοινός Δρόμος, Φωνή κι Αγώνας.

Δέκα χρόνια τώρα, οι Κοινοί Θνητοί βαδίζουν στον ίδιο δρόμο, τον δρόμο της αλήθειας, της συλλογικότητας και της ανυπότακτης έκφρασης.

Δέκα χρόνια τραγούδια που δεν γράφτηκαν για να ξεχαστούν, αλλά για να σταθούν απέναντι στην αδικία, στη σιωπή και στην παραίτηση.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, το συγκρότημα επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι για την πέμπτη κατά σειρά μεγάλη συναυλία, σε έναν χώρο που έχει πια γίνει σημείο συνάντησης, μνήμης και ζωντανής ιστορίας. Μαζί με τον κόσμο που κάθε χρόνο γεμίζει τον χώρο, οι Κοινοί Θνητοί γράφουν ένα κεφάλαιο ουσιαστικό για το κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι αυτού του τόπου.

Αυτή η συναυλία δεν είναι απλώς ένας σταθμός. Είναι ένα ευχαριστώ.

Ένα ευχαριστώ σε όλες και όλους που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημα αυτά τα δέκα χρόνια. Που στήριξαν τα τραγούδια, και τη στάση του συγκροτήματος.

Που έκαναν τη μουσική πράξη συλλογική και όχι ατομική κατανάλωση.

Που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά.

Οι Κοινοί Θνητοί κοιτούν μπροστά. Νέα τραγούδια βρίσκονται ήδη στα σκαριά, νέες μουσικές διαδρομές γεννιούνται, διαδρομές πάντα στον ίδιο Κοινό Δρόμο.

Το μέλλον δεν έρχεται μόνο του, χτίζεται. Και χτίζεται συλλογικά.

Δέκα χρόνια Κοινοί Θνητοί.

Δέκα χρόνια Κοινός Δρόμος.

Και συνεχίζουμε,

μαζί…

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, Γκάζι



Εισιτήρια: 15 ευρώ

Προπώληση: more.com