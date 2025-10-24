Οι Κοινοί Θνητοί επιστρέφουν δυναμικά στη σκηνή, για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Κύτταρο Live Club, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο τους μουσικό έργο «Γινόμενο».

Με τον αιχμηρό στίχο, τη ραπ ερμηνεία, τον λυρισμό και τον ιδιαίτερο ήχο που τους έχει καθιερώσει στην ελληνική εναλλακτική σκηνή, το συγκρότημα υπόσχεται ένα live γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και ουσία. Η μουσική των Κοινών Θνητών κινείται ανάμεσα σε hip hop, ροκ και ελληνικές φόρμες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που άλλοτε ηλεκτρίζει κι άλλοτε συγκινεί.

Το «Γινόμενο» είναι μια καλλιτεχνική κραυγή, ένα μουσικό χρονικό της εποχής, όπου οι στίχοι συναντούν την κοινωνική αγωνία, τον στοχασμό και την ανάγκη για αλλαγή. Όπως λένε οι ίδιοι, «δεν πιστεύουμε πως η τέχνη θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά πως με σύμμαχο την τέχνη η αλλαγή του κόσμου αποκτά ρυθμό».

Το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά τα νέα τους τραγούδια, αλλά και κομμάτια από την πορεία τους, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση και την έκρηξη.

Με επίκεντρο τον λόγο, τον ήχο και την ατμόσφαιρα, οι Κοινοί Θνητοί στήνουν στη σκηνή του Κυττάρου μια αυθεντική εμπειρία – πολιτισμική, ποιητική και άκρως δυναμική.

Κοινοί Θνητοί

Μητσοφού: ραπ

Αντώνης Μεϊμάρης: μπάσο

Τάσος Μεϊμάρης: λαούτο, τρομπέτα, φωνή

Παναγιώτης Μπαρόλας: κιθάρα, φωνή

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: πλήκτρα

Στέλιος Γκίνης: τύμπανα

Ηχοληψία: Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Εκτέλεση παραγωγής: Χρήστος Παπάς – Κρεμμύδας

Artwork: Τάσος Μεϊμάρης

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Κύτταρο Live Club

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Εισιτήρια:

10€ (τα πρώτα 50)

13€ τα υπόλοιπα

Ταμείο: 15€

Ηλεκτρονική προπώληση: more.com