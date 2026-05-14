Γράψαμε αυτό το τραγούδι και το αφιερώνουμε στους Εργάτες του Κόσμου.

Ονομάζεται “The Problemism“.

“The Problemism” σημαίνει:

Το Πρόβλημα είναι ο Καπιταλισμός,

ΟΧΙ κάποια αδικία στο DNA μας,

ΟΧΙ η μοίρα μας,

ΟΧΙ μια υπερφυσική ή πνευματική ιστορία που βρίσκει δικαιολογίες για τις

χειρότερες φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το Πρόβλημα είναι ο Καπιταλισμός,

επειδή κι αυτός

είναι ένα ακόμη εκμεταλλευτικό σύστημα μέσα στην Ανθρώπινη Ιστορία, που

δημιουργεί όλους τους Πολέμους, την Πείνα, τη Φτώχεια και την Αδικία του

Κόσμου.

Κάθε κίνημα, κάθε σπίθα που οδήγησε ποτέ στο φως της αλλαγής προς την

βελτίωση και την πρόοδο για τους Λαούς αυτού του κόσμου, ξεκίνησε από

αυτούς που τους έχουν εκμεταλλευτεί περισσότερο.

Τους Εργάτες.

Κάθε φορά στην ιστορία που η Εργατική Τάξη, οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον

πλανήτη, οργανώθηκαν, ενώθηκαν σε μια ισχυρή ομάδα, δημιούργησαν

Επαναστάσεις που έδωσαν ανθρώπινα δικαιώματα για μια ζωή με αξιοπρέπεια,

χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Μας λένε ότι αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ και έχουν δίκιο σε ένα

πράγμα,

δεν θα αλλάξει ποτέ από μόνος του.

Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει μόνο όταν το αποφασίσουν οι Εργάτες.

Και μόνο τότε, θα έρθει η λύση στο πρόβλημα,

η Εργατική Επανάσταση!

Βασίλης Φωτιάς: Στίχοι, Μουσική, Τραγούδι, Κιθάρα

Μητσοφού: Στίχοι, Ραπ

Αντώνης Μεϊμάρης: Μουσική Παραγωγή, Ενορχήστρωση, Programming, Ηχογραφήσεις, Μπάσο, Κιθάρα,Πλήκτρα

Τάσος Μεϊμάρης: Τρομπέτα